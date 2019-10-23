Son ana kadar yakıp yıktılar!

Akşam saatlerine kadar Rasulayn ile Haseke arasındaki 30'a yakın köy ve mezra hâlâ örgüt işgali altındaydı. Rasulayn'ın 15 km doğusundaki Harmala ve Mırbaha köylerini 15'er araçlık konvoylarla basan PKK, köylüleri evlerine hapsederek, "Dışarı çıkmayın sizi öldürürüz" diyerek tehdit etti. Köylülerden bazıları da zorla silah altına alınarak Haseke'ye götürüldü. Rasulayn güneyinde de teröristler, kendilerine destek vermeyen sivillerin evlerini ateşe verdi. Çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi. Şehrin doğusunda da işyerleri PKK'lılarca yağmalandı.

3 ŞEHİT, 18 YARALI

Tel Abyad kırsalında işgal altında tutulan köylerle de benzer manzaralar yaşandı. İlçedeki Kelbe köyünde örgüt, bomba yüklü araçla intihar saldırısı girişiminde bulundu. Bomba yüklü araç daha köye giremeden SMO tarafından imha edildi. Şalbiye köyünde ise benzer bir saldırı önlenemeyince 3 SMO askeri şehit oldu, 10'u da yaralandı. Rasulayn ilçe merkezinin doğusunda ise SMO bünyesindeki Mutasım Grubu'na yönelik saldırıda PKK'lılar muhalif grubun üzerine el bombası attı. 8 SMO askeri de bu saldırıda yaralandı.