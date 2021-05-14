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Dünya Filistin Yönetimi ABDnin sessizliği katliamlara yol açtı
ORTADOĞU

Filistin Yönetimi: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı

Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları nefsi müdafaa olarak tanımlamasının Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te katliamlara yol açtığını açıkladı.

Haber Merkezi AA
Son dakika: ​Filistin Yönetimi: ABDnin sessizliği katliamlara yol açtı
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

İşgalci İsrail güçleri Kudüs ve Gazze başta olmak üzere Filistinlilere uyguladığı şiddetin dozunu artırdı.

Şiddetinin artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

Çekilmenin olmaması üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlattı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlattı.

Gazze'de Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk, 20'si kadın 130 kişi hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 900'e ulaştı.

İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına karşı uluslararası kuruluşlar ve devletler sessiz kaldı.

Bu devletlerin başını çeken ABD, İsrail'in saldırılarını "nefsi müdafaa" olarak tanıdıklarını duyurdu.

"Katliamın sorumlusu ABD"

Filistin Yönetimi, ABD'nin İsrail'in yaptıkları karşısındaki sessizliğinin ve saldırıları nefsi müdafaa olarak tanımlamasının Gazze, Batı Şeria ve Kudüs'te katliamlara yol açtığını açıkladı.

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