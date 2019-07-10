Dünya İngilterenin Washington Büyükelçisi istifa etti
AVRUPA

Son Dakika: ​İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti

İngiltere'nin Washington Büyükelçisi istifa etti

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Trump ile ilgili yaptığı yazışmaları medyaya sızan İngiltere'nin Washington Büyükelçisinin görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch.
İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch.

Basına sızan yazışmalarında ABD Başkanı Donald Trump hakkındaki ifadeleri ile krize yol açan İngiltere'nin Washington Büyükelçisi Kim Darroch istifa etti.

  • Hafta sonu İngiliz basınına sızan yazışmalarında, Trump için "beceriksiz" dediği ortaya çıkan ve iki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi Darroch, "görevini dilediği gibi icra etmesinin imkansız hale geldiğini" belirterek istifa ettiğini duyurdu.

Görevini normal süresinin sonuna dek sürdürüp südürmeyeceğiyle ilgili pek çok spekülasyon yapıldığını aktaran Darroch, "Bu spekülasyonlara bir son vermek istiyorum. Görev sürem bu yılın sonunda bitecek olmasına karşın, mevcut koşullarda sorumlu davranış yeni bir büyükelçinin atanmasına imkan vermektir." ifadesini kullandı.

Diplomatik kriz

İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday, Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmıştı.

  • Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullanıyordu.

Trump yönetimindeki Beyaz Saray'ın "yetkin" olarak görüleceğini düşünmediğini kaydeden Darroch, ayrıca mevcut idarenin "utanç içinde sona ermesine yol açabilecek bir şeylerin ortaya çıkabileceği" değerlendirmesini de yapmıştı.

Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Hunt Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.

Trump açıklamalarında Darroch'un yanı sıra May'i de hedef almış, İngiliz başbakanı Brexit'i "berbat etmekle" suçlamıştı.

Suriye'deki teröristleri Fransa ve İngiltere koruyacak
DÜNYA
Suriye'deki teröristleri Fransa ve İngiltere koruyacak

İngiltere RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi
DÜNYA
İngiltere RT ve Sputnik'e akreditasyon vermedi

Erdoğandan Hülagü örneği ile özeleştiri

Erdoğan'dan Hülagü örneği ile özeleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
Ankarada kritik toplantı

Ankara'da kritik toplantı

Kalın, Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'i kabul etti.
Caniler hapisten çıkamayacak

Caniler hapisten çıkamayacak

​Suriyeli anne ve bebeğini katletmişlerdi.
Dolarda<br>Powell etkisi

Dolarda
Powell etkisi

​FED'in faizleri indirme sinyali, doları 5.63'e geriletti.
Bu acıya<br>yürek dayanmaz!

Bu acıya
yürek dayanmaz!

Kapağı açık bırakılan kanalizasyona düşen çocuk öldü.
Manisa'da<br>katliam gibi kaza

Manisa'da
katliam gibi kaza

Otobüsle çarpışan panelvandaki 6 kişi hayatını kaybetti.
Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Cumhurbaşkanı müjdelemişti

Cumhurbaşkanı müjdelemişti

​Gelecek ayın sonunda tamamlanacak.

Türkiye'nin hakkıdır

Türkiye'nin hakkıdır

​Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'de sondaj gerilimine ilişkin konuştu.
Faizi tek haneli<br>rakamlara indireceğiz

Faizi tek haneli
rakamlara indireceğiz

Cumhurbaşkanı Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulunda konuştu.
Trump için "beceriksiz" demişti

Trump için "beceriksiz" demişti

​İki ülke arasında krize yol açan Büyükelçi, istifa etti.
Bir ayda<br>üçüncü nöbet

Bir ayda
üçüncü nöbet

Merkel, tören sırasında titremeye başladı.
İhanet gecesinin<br>yeni görüntüleri

İhanet gecesinin
yeni görüntüleri

​15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sonuçları iyi olmayacak

Sonuçları iyi olmayacak

AK Parti Sözcüsü ​Çelik'ten Yunan Bakan'a sert tepki.
İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız

​Türkiye'nin son adımları İsrail'i telaşa düşürdü.
İstanbul<br>için saatli uyarı

İstanbul
için saatli uyarı

​İstanbul'da yola çıkacaklar için peş peş uyarılar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.