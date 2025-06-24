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İsrail İran'ın, Hayfa kentine balistik füze atıldığını iddia etti

İsrail İran'ın, Hayfa kentine balistik füze atıldığını iddia etti

10:4924/06/2025, Salı
G: 24/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Orta Doğu'daki savaşta 12 gün sonra ateşkes ilan edilirken İsrail, İran'dan Hayfa kentine balistik füze atıldığını iddia etti.

İsrail'in iddiasına göre; Orta Doğu'daki savaşta 12 gün sonra ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra İran ateşkesi bozarak İsrail'in Hayfa kentine balistik füze attı. İsrail ordusu halka "Sığınaklara gidin" uyarısı yaptı.


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