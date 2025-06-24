Orta Doğu'daki savaşta 12 gün sonra ateşkes ilan edilirken İsrail, İran'dan Hayfa kentine balistik füze atıldığını iddia etti.
İsrail'in iddiasına göre; Orta Doğu'daki savaşta 12 gün sonra ateşkes ilan edilmesinden saatler sonra İran ateşkesi bozarak İsrail'in Hayfa kentine balistik füze attı. İsrail ordusu halka "Sığınaklara gidin" uyarısı yaptı.
Ayrıntılar geliyor...
Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#İran
#İsrail
#Hafta
#Son dakika