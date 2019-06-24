Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Etiyopyada kaçmaya çalışan darbeci öldürüldü
AFRİKA

Son Dakika: Kaçmaya çalışan darbeci öldürüldü

Etiyopya'da kaçmaya çalışan darbeci öldürüldü

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige kaçmaya çalışırken öldürüldü.

Haber Merkezi AA
Foto Arşiv.
Foto Arşiv.

Etiyopya'nın Amhara eyaletinde darbe girişimine kalkışan güvenlik şefi Asaminew Tsige'nin kaçmaya çalışırken öldürüldüğü bildirildi.

  • Etiyopya'da cumartesi akşamı eyalet yönetimini ele geçirmeye çalışan Tsige, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Polis, Tsige'nin, öldürülmeden önce eyaletin başkenti Bahirdar'ın yaklaşık 10 kilometre uzağında kaçmak üzere olduğu bilgisini paylaştı.

Ulusal yas ilan edildi

Öte yandan, Etiyopya'da hafta sonu yaşanan darbe girişimi ve Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen'in suikasta uğramasının ardından ülke çapında bir günlük yas ilan edildi.

  • Türkiye gibi çok sayıda ülkenin yabancı misyonu yas nedeniyle başkent Addis Ababa'da bayraklarını yarıya indirdi.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı ülkede internet erişimi kapatıldı, telefonlardaki kısa mesaj servisi de kullanılamıyor.

Genelkurmay Başkanı Mekonnen'i evinde öldüren ve Amhara kökenli olduğu ileri sürülen korumanın da olay yerinde kendini vurmasının ardından kaldırıldığı hastanede öldüğü kaydedildi.

Darbeci general daha önce darbeden yargılanmıştı

Amhara eyaletinin güvenlik şefi olan eski general Tsige ve taraftarlarının geçen cumartesi günü başlattığı yerel yönetimi ele geçirme girişimi başarısız olmuştu.

  • Eyalette tanınan isimlerden biri olan Tsige, eski başbakanlardan Meles Zenawi döneminde darbe teşebbüsüyle yargılanmış ve hapis yatmıştı.

Tsige, Abiy Ahmet hükümeti tarafından eyaletin güvenlik şefi olarak atanmıştı.

Amhara'da yaşanan olaylarda, Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen ve yakın çalışma arkadaşları hayatını kaybetmiş, Genelkurmay Başkanı Mekonnen başkentteki evinde yakın koruması tarafından öldürülmüştü.

Başlatılan soruşturma kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığına ilişkin resmi bilgi paylaşılmadı.

Darbe girişimi bastırıldı

Etiyopya Devlet Televizyonuna açıklamalarda bulunan Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun, Amhara'nın Bahirdar şehrinde yerel hükümeti hedef alan darbe girişiminde bulunulduğunu, ancak girişimin bastırıldığını söyledi.

REKLAM
  • Tilahun, federal hükümetin bölgedeki güvenliği sağlamak için devrede olduğunu da belirtti.

Öte yandan, yerel medyada şehirde halen silah sesleri duyulduğu ve yaşanan çatışmalarda yaralanan kişilerinin hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Darbe girişimine kalkışanların ordu içinden bir grup olup olmadığı ise henüz netlik kazanmadı.

Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
DÜNYA
Etiyopya'da yerel hükümete darbe girişimi
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Mersin'de yük treni minibüs biçti. Ölü ve yaralılar var.
Arap gençleri: Lider Erdoğan

Arap gençleri: Lider Erdoğan

Arap dünyasında yapılan anket ilginç sonuçlar ortaya koydu.
İki savaş uçağı düştü

İki savaş uçağı düştü

Pilotlar kendini fırlatarak kurtuldu.
Listeye 4 çizik birden

Listeye 4 çizik birden

Tunceli'de biri turuncu 3'ü gri listede bulunan teröristler öldürüldü.
Hangi yaptırım<br>olursa olsun S-400'ü aldık

Hangi yaptırım
olursa olsun S-400'ü aldık

​Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan ABD'ye çok sert sözler.
Kaçan darbeci öldürüldü

Kaçan darbeci öldürüldü

​Etiyopya'da darbe girişimi bastırılmıştı.
81 ile kayısı uyarısı

81 ile kayısı uyarısı

'Malatya' ismini kullananlara yönelik dava açılacak.
2 teröristin peşindeler

2 teröristin peşindeler

​Mehmetçik, Doğu Karadeniz'de operasyonlarını sürdürüyor.

İtiraz süreci başladı

İtiraz süreci başladı

​YSK Başkanı Güven'den seçim sonucu açıklaması.
Gerçekler bilinmeli

Gerçekler bilinmeli

​Pakistanlı fizikçi, Mursi'nin ölümüyle ilgili sır perdesini araladı.
Gerekirse<br>yeniden vururuz

Gerekirse
yeniden vururuz

​İran-ABD krizi devam ediyor.
3 girişli<br>mağarada bulundu

3 girişli
mağarada bulundu

​Pençe Harekatı'nda PKK'ya bir darbe daha vuruldu.
Güzel bir bilgi<br> alışverişi oldu

Güzel bir bilgi
alışverişi oldu

Bakan Akar'dan Bahçeli ziyareti sonrası açıklama.
Rus polisi sevinci

Rus polisi sevinci

​Turist sayısında bir milyonluk bir artış yaşanacak.
F.Bahçe için<br> kritik hafta

F.Bahçe için
kritik hafta

​Sarı lacivertliler UEFA'nın kararını bekliyor.
İstanbul<br> seçimini yaptı

İstanbul
seçimini yaptı

​Resmi olmayan sonuçlara göre seçimi, İmamoğlu kazandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.