KKTC: Suriye'ye ait S-200 füzesi Lefkoşa yakınlarına düştü

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, "Suriye hava savunma sistemine ait S-200 füzesi hedefi ıskalayıp Lefkoşa yakınlarına düştü" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kıbrıs’a dün gece düşen ve bölgede büyük bir korku ve paniğe sebep olan cismin hava aracı olduğu yönünde iddialar vardı. Fakat Kıbrıs Taşkent'e düşen cismin Suriye füzesi olduğu açıklandı.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

Rumlar alarmda

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis de Taşkent’te düşen füze ile ilgili tüm birimlerin teyakkuzda olduğunu söyledi. Angelidis, Kıbrıs Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK'e yaptığı kısa açıklamada, hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) ile istişare halinde olduğunu ifade etti.Patlamaya neden olan cisim konusunda çeşitli senaryoların bulunduğunu söyleyen Angelidis, konu hakkında bir sonuca varıncaya kadar herkesin sabırlı olmasını da istedi.

KKTC Dışişleri: Düşen Suriye füzesi

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent'e düşen füze ile ilgili olarak, "İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir "açıklaması yaptı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi: "Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."