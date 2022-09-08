Dünya Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı Durumu kritik
AVRUPA

Kraliçe Elizabeth hastaneye kaldırıldı: Durumu kritik

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tıbbi gözetim altında tutulmak üzere hastaneye kaldırıldı. Doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri öğrenildi.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika... Kraliçe Elizabeth öldü mü? İngiltere Kraliçesinin sağlık durumu nasıl? Kraliçe ölürse tahta kim geceçek?
Kraliçe Elizabeth

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, hastaneye kaldırıldı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylendi.

DOKTORLAR ENDİŞELİ

Saraydan yapılan açıklamada, "Kraliçe'nin rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" denildi.

Bir saray kaynağı, kraliyet üyelerinin acilen bilgilendirildiğini ve hükümdarın düştüğü yönündeki spekülasyonların önemsenmediğini söyledi.

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OĞLU VE AİLESİ YOLA ÇIKTI

Oğlu Prens Charles, eşi Camilla ve torunu Prens William'ın Balmoral'a gitmek üzere yola çıktığın öğrenildi.

Dün doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edilen Kraliçe, kraliyet danışma meclisiyle planlanan sanal toplantıyı iptal etmek zorunda kaldı.

Önceki gün Kraliçe, İskoç'yaki evi Balmoral Kalesi'nde yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'ı ağırlamıştı. Kraliçe, 70 yıllık taht hayatında ilk kez yeni başbakanı Londra'da karşılamamış, başbakan İskoçya'ya gitmişti.

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  • Truss, Elizabeth'in hastaneye kaldırılmasının ardından tüm ülkenin bu haberden dolayı üzüntü duyacağını söyledi.

Başbakan Liz Truss'tan açıklama

İngiltere Başbakanı Liz Truss, ''Kraliçe'nin sağlığı konusunda gelecek haberleri bekliyoruz'' açıklamasında bulundu.

Kraliçe ölürse yerine kim geçecek?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 2022'nin başında yerine geçecek ismi bizzat duyurmuştu. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın kraliçe unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Buna göre veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacak.

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