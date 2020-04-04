Dünya İngiliz basını Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede
KORONAVİRÜS

İngiliz basını: Karantina altındaki Kraliçe Elizabeth tehlikede

İngiltere Kraliçesi 2’inci Elizabeth, koronavirüs sebebiyle Windsor Kalesi’nde karantinada altında bulunuyor. İngiliz basını Kraliçe’nin gündelik yaşamında birçok kraliyet çalışanıyla temasta bulunduğunu ve sağlığı için güvenlik önlemlerinin yeterli olmadığı ifade edildi.

Haber Merkezi DHA
Windsor Kalesi’nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe’nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler.
Windsor Kalesi’nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe’nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler.

Kraliçe Elizabeth’in (93) gündelik yaşamında kendine yardımcı olan çalışanlarıyla günün her dakikası, temas halinde olduğu belirtildi. Windsor Kalesi’nde yaşayan çalışanlar, Kraliçe’nin gündelik ihtiyaçlarını gidermekle görevliler.

Kraliçe Elizabeth’in (93).

Kraliyet çalışanları hem karantina altındaki Kraliçe’yle temas halinde hem de dış dünyayla temas halinde bulunuyor. Bu durum koronavirüsün Kraliçe’ye ulaşabileceğini ve 93 yaşındaki Kraliçe’nin tehlike altında olduğu vurgulandı.

Windsor Kalesi.


8 YIL ARADAN SONRA KRALİÇE ULUSA SESLENECEK

Kraliyet tarafından Kraliçe 2’inci Elizabeth’in yarın ulusa sesleneceği açıklandı.

93 yaşındaki Kraliçe’nin tehlike altında olduğu vurgulandı.

68 yıllık hükümdarlığında 4’üncü kez ulusa seslenecek olan Kraliçe’nin salgınla ilgili İngiliz halkına moral veren konuşma yapacağı öngörülüyor.

Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı
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Sarayın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi: Kraliçe Elizabeth’e yönelik salgın endişeleri arttı
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