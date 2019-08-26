Dünya Rusyada yeni nükleer sızıntı
ASYA

Son Dakika: ​Rusya'da yeni nükleer sızıntı

Rusya'da yeni nükleer sızıntı

Rusya'nın kuzeyindeki bir askeri üste gerçekleşen patlamanın ardından radyoaktif sızıntı tespit edildiğini açıklandı. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti. Patlama nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirirken, Rus medyası patlamanın yaşandığı bölgede nükleer sızıntı olduğuna dair bilgi aktarmıştı.

Haber Merkezi AA
Bölgede radyasyon içeren bulut oluştu.
Bölgede radyasyon içeren bulut oluştu.

Rusya'da ay başında askeri birlikte yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.

  • Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi.

Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

Patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, Rus medyasında çıkan bazı haberlerde patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı.
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