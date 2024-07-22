Sonunda adaylıktan çekildi

Kamuoyu anketlerinde rakibi Donald Trump'ın gerisinde görünen ve Demokrat Senatörlerin 'Çekil' baskısı yaptığı ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da düzenlenecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden, duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştığı bir mektupla yaptı. Başkan olarak görev yaptığı son 3,5 yılda Amerika'da çok büyük ilerleme kaydedildiğini belirten Biden, "Demokrasimizi muhafaza ettik ve koruduk" ifadesini kullandı. Biden, ABD Başkanı olarak görev yapmanın kendisi için en büyük gurur olduğunu kaydederek "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım" ifadesine yer verdi. Gelecek günlerde halka sesleneceğini ifade eden Biden, Amerikan halkına da güveni ve inancı için teşekkür ederek "Amerika birlik olduğu müddetçe başaramayacağı hiçbir şey yok" ifadesini kullandı.

HARRİS'İ DESTEKLİYORUM

Seçim yarışından çekildiğini açıklayan Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini bildirdi. Biden, mesajında 2020 seçimlerinde başkan yardımcısı adayı olarak Harris'i seçmenin aldığı en iyi karar olduğunu kaydederek "Bugün de Kamala'ya partimizin adayı olması için tam destek ve onayımı veriyorum" ifadesini kullandı. Biden, "Demokratlar, şimdi birlik olma ve (Cumhuriyetçilerin adayı Donald) Trump'ı yenme zamanı" mesajını verdi. ABD eski Başkanı Bill Clinton da Harris’e destek vereceğini açıkladı. Başkan Yardımcısı Harris, adaylığına ilişkin yaptığı ilk açıklamada “Demokrat Parti’yi ve ulusumuzu Donald Trump’ı yenmek üzere birleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi. Harris, Demokrat Parti Ulusal Kongresi'nde delegeler tarafından yeterli oyu alması halinde Demokratların resmi adayı olacak.

TRUMP: TARİHİN EN KÖTÜ ABD BAŞKANI

Cumhuriyetçi aday Donald Trump, Biden’ın çekilmesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "O, ülkemiz tarihindeki en kötü başkan. Ülkemiz tarihine açık ara en kötü başkan olarak geçecek. Başkan Yardımcısı Harris’i yenmek Biden’ı yenmekten daha kolay olacak” dedi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Biden’ı başkanlıktan da istifaya çağırarak, “Joe Biden Başkanlık için aday olmaya uygun değilse, Başkan olarak hizmet etmeye de uygun değildir” dedi.

GÜNLERDİR BASKI ALTINDAYDI

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığı boyunca tuhaf hareketleri, unutkanlığı ve en yakınındakileri bile tanıyamamasıyla dünyanın gündeminden düşmedi. Biden, 28 Haziran'da CNN'de rakibi Donald Trump ile çıktığı ilk canlı yayın sonrası Demokratlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Biden'ın 'durgun' ve zaman zaman 'dengesiz' performansı parti içindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. 14 Temmuz'da Trump'a yönelik suikast girişimi, yarışta Biden'ın elini daha da zayıflattı. Anketlere paralel olarak Demokrat Parti içinde öne çıkan isimler, Biden'a günlerdir çekilmesi yönünde baskı yapıyordu.

SEÇİLİRSE İLK KADIN BAŞKAN

Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi. ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.

Demokrasi için kurşun yedim

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için aday ilan edilen eski ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı adayı seçtiği Ohio Senatörü James David Vance ile 5 Kasım'daki seçimler için yürüttükleri kampanyada ilk kez beraber mitinge katıldı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump 13 Temmuz'daki suikast girişiminin ardından Michigan'da düzenlenen mitingde konuştu. Trump konuşmasında Demokrat Parti'ye ve ABD Başkanı Joe Biden'a yüklendi.

2020'nin tekrarına izin vermeyeceğiz

Trump, "Benim demokrasi için tehdit oluşturduğumu söyleyip duruyorlar. Geçen hafta demokrasi için kurşun yedim" dedi. 2020'deki seçimlerin "çalındığını" savunan Trump, yeniden böyle bir şey olmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Trump, hakkındaki davalara ilişkin ise "Kaybetmemin tek yolu, sahtekar yargıçlardır. Ne olursa olsun bunu reddedeceğiz" dedi. Eski Başkan, düzensiz göçmenler konusunda da "toplu sınır dışı etme" taahhüdü verdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisine yönelik suikast girişimini duyduktan sonra "güzel bir not" yazdığını ifade eden Trump, Şi'nin çok zeki biri olduğunu ve onunla çok iyi anlaştığını söyledi.

Vance, Harris'i eleştirdi

Vance da ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i eleştirerek, "Harris benden hoşlanmıyor" ifadelerini kullandı. Vance, ABD'nin dünyanın farklı bölgelerindeki çatışmalara katılma konusunda dikkatli olması gerektiğinin altını çizerek, "Bu bizim işimiz değil, buna karışmamalıyız" dedi.







