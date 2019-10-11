Dünya Sosyal medyada FETÖ ile ortaklık
BARIŞ PINARI HAREKATI

Sosyal medyada FETÖ ile ortaklık

Barış Pınarı Harekatı, FETÖ-PKK iş birliğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Anadolu Üniversitesi bünyesindeki Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (SODİGEM) FETÖ’nün sosyal medya paylaşımları üzerinde yaptığı analize göre, harekatın başlamasıyla birlikte örgütle ilişkili hesaplarda yoğun hareketlilik gözlendi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

9 Ekim günü saat 17.30’dan 10 Ekim sabahı saat 07.00’ye kadar yapılan paylaşımları kapsayan analiz, FETÖ ve PKK terör örgütlerinin dijital dünyadaki iş birliğini de ortaya koydu.

  • Bülent Keneş
  • ***
  • Tarık Toros
  • ***
  • Twitter hashtag

MANİPÜLASYON!

Twitter’dan harekatı manüpüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan PKK ve FETÖ üyeleri, harekat aleyhtarı mesajları dolaşıma sokmak ve ‘trend topic’ (TT) yapmak için çaba gösterdi. 9 Ekim saat 17.30 itibariyle Türkiye’de ve dünyada TT listesine giren “#BarısPınarıHarekati”, “#RojavaKazanacak” hashtaglerinin kısa sürede listede üst sıralara çıktığı, “#KurdsBetrayedByTrump” hashtaginin ise saat 23.30 itibariyle TT listesine girdiği kaydedilirken, yapılan analizlerde örgütle ilişkili hesapların da söz konusu hashtagler ile paylaşım yaptığı ifade edildi. Bunun için söz konusu paylaşımlarda, önemli siyasiler, hatta ünlü sinema yıldızları bile etiketlendi.

TEK MERKEZDEN TWEETLER

FETÖ’nün firari isimlerinden Tarık Toros, Emre Uslu, Bülent Keneş, Abdulhamit Bilici, Tuncay Opçin, Mustafa Sarıtaş ve Ahmet Bozkuş’un paylaşımlarına da yer verilen raporda, bir organizasyon şeklinde tek merkezden atılan tweetlerin çoğunlukla Twitter’ı yoğun bir şekilde kullanan kaçak örgüt üyelerince dolaşıma sokulduğu aktarıldı.

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