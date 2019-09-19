Dünya Sosyal medyada yeni çılgınlık
AVRUPA

Sosyal medyada yeni çılgınlık

Sosyal medyanın vazgeçilmezlerinden “challenge”lara (meydan okuma) bir yenisi daha eklendi. İsviçre polisi tarafından başlatılan ‘Tetris challenge’a dünyanın pek çok ülkesinden polis, itfaiye kuvvetleri hatta askeri güçler de dahil oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.
Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

DÜNYAYA YAYILDI

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

İsviçre’de 1 Eylül’de Zürih polisinin Facebook sayfasında paylaşılan ve iki polis memurunu araç ve gereçleriyle gösteren “tetris” fotoğrafı, dünya çapında polis, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale ekipleri arasında hızla yayıldı. Hollanda’dan Singapur’a, Almanya’dan Meksika’ya dünyanın farklı köşelerine yayılarak yeni bir çılgınlığa dönüşen akım, “Tetris challenge” adını aldı.

İLK THUSİS DAHİL OLDU

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

Zürih polisinin paylaşımında, “Eğer bir trafik devriye aracının içinde ne olduğunu hep bilmek istediyseniz buyrun” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, polis aracının içerisinde bulunan silah, trafik malzemeleri gibi bütün eşyaların düzenli bir şekilde dizildiği ve polislerin de malzemelerin yanına uzandıkları görüldü. Akıma ilk olarak yine İsviçre’den Thusis itfaiyesi dahil oldu.

DRONE İLE ÇEKİLDİ

  • Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.
  • Zürih polisi basın sözcüsü Rebecca Tilen, The Guardian’a yaptığı açıklamada “Her pazar günü Instagram ve Facebook’ta polisin yer aldığı güzel veya komik bir fotoğraf paylaşıyorum. Son olarak, polis aracı içerisindeki malzemeleri yayarak fotoğraf çekme fikli aklımıza geldi, iki polis de katılmaya karar verdi ve söz konusu fotoğraf bir drone ile çekildi” ifadelerini kullandı.

İslamofobik rekor
DÜNYA
İslamofobik rekor
Belediyeleri Kandil yönetiyor

Belediyeleri Kandil yönetiyor

​İşleyişi dağdan gelen tam yetkili teröristler sağlıyor.
ABD’ye iki hafta süre

ABD’ye iki hafta süre

​Erdoğan güvenli bölge konusunda ABD'yi yine uyardı.
Mescidi kapattı

Mescidi kapattı

İmamoğlu ile birlikte CHP fabrika ayarlarına döndü.
Pençe genişliyor

Pençe genişliyor

Komandolar kar altında teröristlerin ensesinde olacak.
Evladımın hayallerini çaldılar

Evladımın hayallerini çaldılar

​Özkan'ın hayali polis veya asker olmaktı.
İran’ın petrol tesisleri hedefte

İran’ın petrol tesisleri hedefte

​Pentagon Beyaz Saray'a askeri seçenekleri sundu.
Maraş'ta<br>saflar sıklaşıyor

Maraş'ta
saflar sıklaşıyor

​Fransa ve İngiltere, Rumların tezinde buluştu.
Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

Zeytin Dalı bölgesine 3 fakülte

​Bölgedeki Suriyeli gençler kendi üniversitelerin okuma şansı bulacak.
Faiz düştü<br>satışlar arttı

Faiz düştü
satışlar arttı

​Satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 8.1 artış gösterdi.
Girit korkusu

Girit korkusu

Oruç Reis'in Girit açıklarında dümen kırma ihtimali, Atina'yı ürkütüyor.
PKK'ya<br>135 tonluk darbe

PKK'ya
135 tonluk darbe

​Teröristlerin zehir ticaretine büyük darbe vuruldu.
2 terörist etkisiz hale getirildi

2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri bakanlığı, Hakkari'de yürütülen operasyonlara dair açıklama yaptı.
FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

​Amerikan Merkez Bankası, faizi 25 baz puan indirdi.
Aslan '1' puanla başladı

Aslan '1' puanla başladı

Belçika'da akıllarda Babel'in kaçırdığı gol kaldı.
Erken seçim gündemde yok

Erken seçim gündemde yok

​AK Parti sözcüsü Çelik, MKYK'nın ardından konuştu.
Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

Yurt dışına ilk kez Türkiye için çıktı

​Dev uçak Teknofest'te yaptığı şovla büyük beğeni topladı.
Bolton'ın yerine geliyor

Bolton'ın yerine geliyor

ABD'nin yeni ulusal güvenlik danışmanı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.