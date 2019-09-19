Sosyal medyada yeni çılgınlık

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

DÜNYAYA YAYILDI

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

İsviçre’de 1 Eylül’de Zürih polisinin Facebook sayfasında paylaşılan ve iki polis memurunu araç ve gereçleriyle gösteren “tetris” fotoğrafı, dünya çapında polis, itfaiye ve ambulans gibi acil müdahale ekipleri arasında hızla yayıldı. Hollanda’dan Singapur’a, Almanya’dan Meksika’ya dünyanın farklı köşelerine yayılarak yeni bir çılgınlığa dönüşen akım, “Tetris challenge” adını aldı.

İLK THUSİS DAHİL OLDU

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

Zürih polisinin paylaşımında, “Eğer bir trafik devriye aracının içinde ne olduğunu hep bilmek istediyseniz buyrun” ifadeleri kullanıldı. Paylaşımda, polis aracının içerisinde bulunan silah, trafik malzemeleri gibi bütün eşyaların düzenli bir şekilde dizildiği ve polislerin de malzemelerin yanına uzandıkları görüldü. Akıma ilk olarak yine İsviçre’den Thusis itfaiyesi dahil oldu.

DRONE İLE ÇEKİLDİ

Paylaşımlarda, çalışanlar ve malzemeleri adeta bir oyuncak seti gibi gözüküyor.

Zürih polisi basın sözcüsü Rebecca Tilen, The Guardian’a yaptığı açıklamada “Her pazar günü Instagram ve Facebook’ta polisin yer aldığı güzel veya komik bir fotoğraf paylaşıyorum. Son olarak, polis aracı içerisindeki malzemeleri yayarak fotoğraf çekme fikli aklımıza geldi, iki polis de katılmaya karar verdi ve söz konusu fotoğraf bir drone ile çekildi” ifadelerini kullandı.