Sosyal mesafeli aile fotoğrafı

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı’nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.
- Erdoğan, NATO Karargahı’nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arasında yer aldı. Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi’nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden’la bir süre sohbet etti.
PCR testi istendi
Zirveye katılan heyet üyelerinden PCR testi istenirken, NATO karargahında görevli yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı yapıldı. Bina girişlerinde herkesin ateşini ölçen görevliler bulunduruldu.