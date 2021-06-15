Dünya Sosyal mesafeli aile fotoğrafı
AVRUPA

Sosyal mesafeli aile fotoğrafı

NATO Karargahı’nda konukları Genel Sekreter Stoltenberg karşıladı. Aile fotoğrafı, sosyal mesafe kuralına uyularak çektirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çektirilen fotoğrafta, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arasında yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal mesafeli aile fotoğrafı
Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafta Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı’nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi. Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Her şeyi konuştular: Çözülemeyecek hiçbir mesele yok
DÜNYA
Her şeyi konuştular: Çözülemeyecek hiçbir mesele yok

  • Erdoğan, NATO Karargahı’nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın arasında yer aldı. Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi’nin ana oturumuna katıldı. Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden’la bir süre sohbet etti.

Brüksel’de liderler diplomasisi
DÜNYA
Brüksel’de liderler diplomasisi

PCR testi istendi

Zirveye katılan heyet üyelerinden PCR testi istenirken, NATO karargahında görevli yaklaşık 3 bin 500 kişiye aşı yapıldı. Bina girişlerinde herkesin ateşini ölçen görevliler bulunduruldu.

Abone Ol Google News
İkinci el araçtaölümcül yöntem

İkinci el araçta
ölümcül yöntem

​Her ay ekspertiz yapılan 300 araçta tespit ediliyor.
Meteorolojisaat verip uyardı

Meteoroloji
saat verip uyardı

​Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor.
İzmirdeyine aynı görüntü

​Vatandaş 'altyapı eksikliği' diyerek belediyeye tepki gösterdi.

15 metre derinden Marmara Denizi için haykırdılar.

​Çözülemeyecek hiçbir mesele yok.

​Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı bütün çalışanlar için aşı randevuları açıldı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile Johnson'ın arasında yer aldı.

​NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye ile ilgili çarpıcı cevap.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderlerle yüz yüze görüşmeler yaptı.

​Teknik ve beşeri kapasite yükseldi.

Siyasi gücünü kaybetmesinin ardından, yolsuzluk davalarında yargılanacak.

Birkaç uygulamayla tamamen uzaklaştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'in daveti üzerine ziyarette bulunacak.
Polisi görünce<br>damdan atladılar

Polisi görünce
damdan atladılar

​Adana'da şafak vakti torbacı operasyonu.
Mağusa’da bayrak gerilimi

Mağusa’da bayrak gerilimi

Türkiye ve KKTC bayraklarının asılmasına izin verilmedi.
Yatırım rüzgarı

Yatırım rüzgarı

​Dünyada dengeleri değiştiren salgına rağmen Türkiye'de yatırımlar hız kesmedi.
Kalpazanlar yeniden sahnede

Kalpazanlar yeniden sahnede

​Düğün sezonunun açılmasıyla sahte altın şikâyetleri arttı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.