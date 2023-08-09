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Dünya

Soyguncular ATM’yi forkliftle çaldı: Kaçarken yolda düşürdü

ABD’nin Sacramento kentinde iki soyguncunun forklift kullanarak para çekme makinesini (ATM) çalması, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, soygunculardan birinin kaçarken ATM’yi kamyonetin kasasından yola düşürdüğünü ve makineyi alamadan kaçtığını duyurdu.

13:38 . 9/08/2023 Çarşamba
DHA
Hırsızlar makineyi alamadan kaçtı.

Hırsızlar makineyi alamadan kaçtı.

Olayla ilgili 5 Ağustos’ta yapılan açıklamada,
“İki şüpheli, 2 Ağustos 2023 Çarşamba günü 06.15 sıralarında, Kuzey Sacramento'daki Watt Bulvarı'ndaki Safe Credit Union'dan bir ATM’nin çalınmasını organize etti.
Bir kişi forklift kullanırken, diğeri beyaz bir kamyonet kullanıyordu. Forklifti kullanan şüpheli, ATM'yi platformun üzerinden devirdikten sonra makineyi kamyonetin kasasına yükledi.
İkinci şüpheli ATM ile uzaklaştı ancak ‘kaçış’ sırasında ATM, Watt Bulvarı'nın ortasında kamyondan düşerek trafik kazasına neden oldu. Her iki şüpheli de olay yerinden kaçtı ve kimlikleri veya yerleri henüz belirlenemedi"
denildi.



#ABD
#Sacramento
#ATM
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