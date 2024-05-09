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Dünya

Soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in ekonomisinde çatlak

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'in ekonomisinde çatlak oluştu. İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebe Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, terör devletinin bütçe açığı nisanda 35,7 milyar dolara ulaştı.

19:01 - 9/05/2024 Perşembe
AA
İsrail'in bütçe açığı nisanda 35,7 milyar dolara ulaştı.
İsrail'in bütçe açığı nisanda 35,7 milyar dolara ulaştı.

İsrail'de bütçe açığının nisan ayında, gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 7'sine denk gelen 35,7 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

İsrail Maliye Bakanlığı Genel Muhasebe Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, bütçe açığına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, nisan ayında sona eren bütçe yılında, açığın 132,2 milyar şekel (35,7 milyar dolar) olduğu duyurulurken bu rakamın 2008'deki küresel ekonomik krizden bu yana ulaşılan en yüksek rakam olduğuna vurgu yapıldı.

Bütçedeki açılma devam edecek

Bütçe açığının, hükümetin 2024 yılı için belirlediği "GSYH'nin yüzde 6,6'sı" hedefini aşarak yüzde 7'ye ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, beklenenden iyi gelen gelir tablosuna rağmen bütçe açığındaki büyüme eğiliminin gelecek aylarda da devam edeceği belirtildi.

İsrail'in bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı 2024'te artmaya devam ederken ocak ayında yüzde 4,8 olan açık şubatta 5,6, martta ise yüzde 6,2 olarak tespit edilmişti.



#Bütçe Açığı
#GSYİH
#israil
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