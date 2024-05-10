Soykırıma ortak olduğunu kabul etti

Gazze’de Filistinlilere yönelik katliamın ortağı ABD’de Başkan Joe Biden, Refah’a kara saldırısı başlatması halinde İsrail’e saldırı silahı vermeyeceğini açıkladı. Haftalardır devam eden kampüs intifadasında, başta üniversite öğrencilerinin olmak üzere ABD halkının büyük çoğunluğu tarafından soykırıma ortak olmakla eleştirilen Biden, önceki gün CNN’e röportaj verdi. Başkan Biden, 7 Ekim'den sonra ABD'nin işgalci güç İsrail'e yardımı ve olası kısıtlamalara ilişkin ilk kez doğrudan değerlendirmelerde bulundu. Biden'ın röportajda bir soruya cevap olarak "ABD bombalarıyla siviller öldürülüyor" ifadesini kullanması, itiraf olarak değerlendirildi.

İsrail'e Refah şartı

Biden, yönetiminin geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin, "Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve (İsrail'in) sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü" yorumunu yaparak Amerikan üretimi bombaların Gazze'de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını kabul etmiş oldu. Daha önce de birçok kez İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlatan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu açıkça dile getirdiğini kaydetti. ABD Başkanı Biden, "Eğer Refah'a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah'ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim" dedi. İsrail'in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının altını çizen Biden, bununla birlikte İsrail'in sivil yerleşim bölgelerinde kullandığı bazı silahları, bombaları ve top mermilerini göndermeyi durduracaklarını vurguladı.

Irak'ta hata yaptık

İsrail’in tam anlamıyla Refah’a bir kara saldırısı başlatmadığını savunan Biden, “Nüfus merkezlerine girmediler. Yaptıkları tam sınırda. Ve bu şu anda Mısır açısından da sorunlara neden oluyor” dedi. Konuşmasında ABD’nin Irak’ta ve Afganistan’da sivilleri öldürdüğünü de itiraf eden Biden, “Bibi’ye “Sizin Sinvar’ı (Yahya) yakalamanıza yardım edeceğiz. Biz de Bin Ladin’i yakalamak istiyorduk. Irak’ta yaptığımız hatayı yapma' dedim” diye konuştu.

Öğrencilerin mesajını aldım

Öğrenci protestolarını daha önce antisemitizm yakıştırması yaparak tepkileri üzerine toplayan Biden, konuşmasında bu söylemde de geri adım attı. Geçtiğimiz hafta protestoların politikalarını etkilemeyeceğini ifade eden Biden, “İfade ve protesto özgürlüğü meşru bir hak var ve onların da bunu yapmaya hakları var. Mesajı kesinlikle alıyorum” dedi.

Biden'ı Hamas taraftarı ilan etti

ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e silah sevkiyatını "Refah" şartına bağlaması, işgalci yönetimi öfkelendirdi. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ise ülkesinde 5 Mayıs'ta gerçekleştirilen Yahudi Soykırımı (Holokost) anma günündeki konuşmasını sosyal medya üzerinden yeniden paylaşarak dolaylı yoldan Biden'ı hedef aldı. Netanyahu, yaptığı paylaşımda, "Holokost'un ilk dersi, biz kendimizi korumazsak, kimse bizi korumaz. Eğer ki yalnız kalmamız gerekirse, yalnız kalırız" ifadesini kullandı.











