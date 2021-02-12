Dünya Soykırımı seyreden askere ödül
AVRUPA

​Soykırımı seyreden askere ödül

Soykırımı seyreden askere ödül

Hollanda hükümeti, Srebrenitsa’daki katliama müdahale edecek yerde yalnızca seyirci kalan askerlerini 26 yıl sonra skandal bir kararla ödüllendirdi. Savunma Bakanlığı, “Ön cephedeki askerlerin kişisel ve sosyal olarak yaşadıkları tecrübelerin ağır faturasını ödedikleri” gerekçesiyle, askerlere ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak beşer bin euro ödeme kararı aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hollanda hükümeti, 26 yıl sonra skandal bir kararla katliama göz yuman Hollandalı askerlere ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak 5 bin euro ödeme kararı aldı.
Hollanda hükümeti, 26 yıl sonra skandal bir kararla katliama göz yuman Hollandalı askerlere ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak 5 bin euro ödeme kararı aldı.

Avrupa’nın Sırplar tarafından soykırıma uğrayan Boşnakların acılarına karşı duyarsızlığı yıllar geçse de değişmiyor. Avrupa’nın göbeğinde Boşnaklara karşı uygulanan soykırım ve katliamların acısı hala daha tazeyken Hollanda hükümeti’nden skandal bir karar geldi. Bosna-Hersek’teki savaşta (1992-1995), Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Srebrenitsa’da görev yapan ve buradaki binlerce Boşnak Müslümanın soykırıma uğramasına engelleyemeyen Hollandalı askerlere ‘jest ve takdir göstergesi’ olarak kişi başına 5 bin euro ödeme kararı aldı. BM Savaş Mahkemesi, Bosnalı Müslümanlara yönelik Srebrenitsa’daki katliamı, soykırım olarak değerlendirmiş ve Sırpların komutanı Ratko Mladic’in, Temmuz 1995’te 8372 Boşnak’ın katledilmesinden dolayı sorumlu tutarak, insanlık suçu işlediğine hükmetmişti.

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AĞIR FATURA ÖDEMİŞLER

Savunma Bakanlığı, BM bünyesinde savaşa katılan 850 Hollandalı askere hizmetlerinden dolayı bu ödemenin yapılmasının kararlaştırıldığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında, ön cephedeki askerlerin kişisel ve sosyal olarak yaşadıkları tecrübelerin ağır faturasını ödediklerini ifade etti.

BAŞBAKAN RUTTE SAVUNMUŞTU

Başbakan Mark Rutte geçen yıl Bosna-Hersek katliamının 25. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, bu ülkede görev yapan ve katliamları önleyemedikleri için suçlanan Hollandalı askerleri savunarak, savaşın ağır ve acı hatıraları altında ezilen bu askerlerin gerçekte katliamları engellemek için gerekli askeri kapasiteden yoksun oldukları görüşünü dile getirmişti.

RAPORLA AKLADILAR

Dünya kamuoyu tarafından “acizlikle” suçlanan Hollandalı birlikle ilgili daha sonra ülkede hazırlanan bir raporda, gerçekte bu askerlerin katliamları önlemek için yeteri kadar mühimmat, silah ve eğitimden yoksun olduğu belirtilerek, bu askerlerin haksız yere suçlandığı görüşü dile getirilmiş ve adeta aklanmıştı. Hollanda’da hükümet uzun bir süre katliamlardan sorumlu tutulurken, dönemin Başbakanı Wim Kok, “hükümetin, tecrübesiz ve donanımları olmayan askerleri, tehlikeli savaş bölgesine gönderdiği” suçlamasını içeren raporun ardından 2002’de istifa etmişti.

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