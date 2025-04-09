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Soyuz'dan ISS'e yeni sefer

Soyuz'dan ISS'e yeni sefer

04:009/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bir Amerikalı NASA astronotu ve iki Rus kozmonotu taşıyan Soyuz MS-27 uzay aracının Kazakistan'daki Baikonor Kozmodrom'undan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere fırlatıldığı belirtildi. İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin 80'inci yılı için dekore edilen araç, Kazakistan’ın yerel saatiyle 10.47'de yola çıktı. Uzay aracının görüntüleri Rusya'nın Roscosmos uzay ajansı tarafından yayınlandı. Jonny Kim, Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky'nden oluşan ekibin, görevde sekiz ay kalması bekleniyor.


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