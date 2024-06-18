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Dünya

Stoltenberg: Çin, Avrupa’daki çatışmayı körüklüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor" diyerek, ihtiyaç duyulması halinde NATO müttefiklerinin, Çin'in faaliyetlerini maliyetli kılmaya hazır olması gerektiğini söyledi.

04:00 - 18/06/2024 вторник
Güncelleme: 01:59 - 18/06/2024 вторник
Yeni Şafak
Jens Stoltenberg
Jens Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Washington'a resmi ziyareti kapsamında Wilson Centre adlı düşünce kuruluşunda konuşma yaptı. Stoltenberg, Ukrayna'daki savaşın güvenliğin bölgesel değil küresel bir mesele olduğunu gösterdiğinin altını çizdi. “Geçen yıl Rusya füze, tank ve uçak üretiminde kullanılan mikroelektronik ürünlerinin yüzde 90’ını Çin’den ithal etti” diyen Stoltenberg, "Çin, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'daki en büyük çatışmayı körüklüyor" ifadesini kullandı. Stoltenberg, aynı zamanda Pekin'in Batı ile iyi ilişkiler yürütmeye çalıştığını söyledi. Stoltenberg, "Çin ikisini birden elde edemez" diyerek, bu ülkenin aynı zamanda Kuzey Kore ve İran'la yakın ilişkisi bulunduğuna işaret etti.



#NATO
#Çin
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