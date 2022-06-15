Dünya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenbergden Türkiye açıklaması
AVRUPA

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz.” dedi. Stoltenberg ayrıca "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getiriyor." açıklamalarında bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Stoltenbergden Türkiye açıklaması ​
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg basın toplantısında, "Müttefikler ağır silah ve uzun menzilli sistemler sağlamayı sürdürme kararlılığını dile getiriyor" dedi.

Basın toplantısında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin soruları da yanıtlayan Stoltenberg "Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in üyeliği konusundaki endişeleri üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
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Dün Finlandiya'ya giden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün ise İsveç'te açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Türkiye'den de bahseden Stoltenberg, \"En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.
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İsveç Başbakanı da Stoltenberg'den sonra konuşarak, \"Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvuruları ile ilgili endişelerini çok ciddiye alıyoruz.\" açıklamaları dikkat çekti.
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İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde söz konusu ülkelerin katılımı için bir anlaşmaya varılıp varılmayacağıyla ilgili soru üzerine Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerine bir an önce yanıt verilerek sorunun çözülmesi için çalışıldığını, ancak zirvenin bu konuda bir süre bitimi niteliğini taşımayacağını dile getirdi.
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Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, \"Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum.\" diye açıkladı.
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Niinistö de Türkiye ile müzakerelerde herhangi bir gelişme olup olmadığıyla ilgili soru üzerine \"İlerleme, diyalog kanallarımızın açık olması, görüşmelere devam etmemiz olarak düşünülebilir.\" diye konuştu.
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inlandiya Cumhurbaşkanı, \"Ülkesinin, Türkiye'nin endişeleriyle ilgili diğer NATO ülkelerinden farklı bir tutumu olmadığını, neden özellikle bu konuda hedef gösterildiklerini anlamakta zorlandığını\" ifade etti.
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Stoltenberg, \"Bunlar meşru endişeler. Terörizm ve silah ihracatıyla ilgili endişeler. Hiçbir NATO müttefikinin Türkiye kadar terörist saldırılardan zarar görmediğini anlamamız ve hatırlamamız gerekiyor.\" dedi.
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NATO'dan Türkiye detayı: Çok ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten önemli bir açıklama geldi. Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada "En yakın zamanda Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin reddine sebep olan faktörlerin çözülmesi için çalışıyoruz" dedi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in yapmış olduğu açıklamada İngilizcede "Turkey" yerine "Türkiye" ismini kullanması ise gözlerden kaçmadı. İşte haberin detayları...
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