NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Türkiye açıklaması

Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ'la mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Stoltenberg, \"Türkiye Ukrayna'ya destek ve mahsur kalan buğdayın ihraç edilmesi konusunda kilit rol oynuyor. Dolayısıyla böyle hayati bir müttefik terörizmle ilgili endişelerini paylaştığında bunu ciddiye almalıyız. Ve yaptığımız da tam olarak bu. Finlandiya ve İsveç'in bu konuları masaya yatırmaya hazır olduklarına yönelik açık mesajını memnuniyetle karşılıyorum.\" diye açıkladı.