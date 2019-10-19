Türkiye’nin; güney sınırlarını güvenli hale getirmek ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesini sağlayacak Barış Pınarı Harekatı ile elde edilen sonuçları iş dünyası tarafından memnuniyetle karşılandı. İş dünyası temsilcisi sivil toplum kuruluşları başkanları, yaptıkları açıklamalarla önceki gece Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi. Türkiye’nin hem sahada hem masada önemli başarıya imza attığını belirten iş adamları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin bekası açısından tarihi bir duruş sergilediğine dikkat çekti. Açıklamalarda, askeri ve siyasi zaferin olumlu etkilerinin ekonomide de görüleceğine vurgu yapıldı.

TEHDİT BERTARAF EDİLDİ

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “ Bölgesinde huzur ve güvenliğin sağlanması adına güçlü bir irade ortaya koymuştur. Sahada aldığı başarılı neticelerin ardından masada da önemli bir başarıya imza atan Türkiye, sınırlarındaki tehdidin bertaraf edilmesi ve bölgesinde barışın hakim kılınması adına önemli bir adım atmıştır. Türkiye, gerçekleştirdiği anlaşma ile bölge halkları başta olmak üzere, çevre ve bölge coğrafyasına umut olmuştur” dedi. Kaan, “MÜSİAD olarak Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısının ve ABD ile yapılan anlaşmanın uygulama safhasının neticelerinin, başta ülkemiz olmak üzere milletimiz ve iş dünyamız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ALINAN SONUÇ STRATEJİK ZAFER

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise yaptığı açıklamada; Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ile Suriye sınırında terörden arındırılmış güvenli bölgeyi nihai hedef olarak belirlediğini hatırlattı. Türkiye'nin haklı ve kararlı tutumuna rağmen özellikle ABD yönetimi tarafından uzun bir süredir oyalama taktiği yürütüldüğüne işaret eden Aydın, “Barış Pınarı Harekatı müzakeresinden çıkan sonuçla bu hedefe hem askerimizin güvenliği hem de ekonomik olarak çıkarlarımızın gözetilerek ulaşıldığını görmekteyiz. İş dünyası olarak yapılan bu müzakereden çıkan sonucu stratejik aklın zaferi olarak görüyor ve sonuçları itibariyle ülkemizin yararına olacağını düşünüyoruz” dedi.

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CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR DURUŞ SERGİLEDİ

İTO Başkanı Şekib Avdagiç; Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin sınırlarını korumada ve sınırlarının hemen dışında kendisine yönelik oluşacak tehditlere karşı nasıl önlemler alabileceğini göstermedeki kararlığını açık ve net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti. Avdagiç, “Suriye'de bulunan ülkelerin de bu konuda Türkiye'yi nihayet anladıklarını görüyoruz. Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlerin bölgeyi terk edecek olmasını sağlayacak önemli bir kazanımdır, arzu edilen hedefe götürecek bir adımdır. Barış Pınarı Harekatı ile hedeflenen bu amacın mutabakatla hayata geçmesi Türkiye'nin kararlılıkla hareket etmesinin bir sonucudur, başarısıdır” dedi. Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin bekası açısından son derece önemli ve tarihi bir duruş sergilediğini vurguladı.