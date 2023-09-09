Su için 5 çocuğuyla 13 gün yürüdü

Başkent Mogadişu’nun dışındaki Tareedisho Kampı’nda sona eren zorlu yolculuğunu anlatan 50 yaşındaki Shariifo, yolculuğa başlarken yanlarında hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Anne Shariifo, yol boyunca karşılarına çıkan evlerden kendilerine el uzatıldığını belirterek “Yolda bazı aileler birer bardak çay veriyor, bazıları çorba, bazıları da gece yemeklerinden kalanları. Çocuklarım aç olduğu için evlerin kalan yemeklerini yiyorduk.” dedi. Kampa ulaşabilmek için 5 çocuğuyla 13 gün boyunca yürümek zorunda kaldıklarını ifade eden Shariifo, parası olan ailelerin yiyecek yardımları sayesinde çocuklarını bölgeye ulaştırmayı başardıklarını dile getirdi. Ülkede kuraklık sebebiyle çiftçilik ve hayvancılığı bırakan ve her şeyini kaybeden aileler, kendilerini misafir eden derme çatma kamplara ulaşmak amacıyla günlerce süren uzun yolculuğa çıkıyor.