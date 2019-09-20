Dünya Suçlular örümcek ağıyla yakalanacak
AMERİKA

Polis suçluları örümcek ağıyla yakalayacak

Suçlular örümcek ağıyla yakalanacak

ABD polis merkezli suçluları ağlarla yakalayacak bir cihaz deniyor. 3-7,6 metre aralığında etkili olan cihaz kullanımıyla elektroşok ile gerçekleşen ölümlerin önüne geçilmesi amaçlanıyor

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bolawrap adı verilen yeni cihaz şüphelileri bir ipe dolayarak durduruyor.
Bolawrap adı verilen yeni cihaz şüphelileri bir ipe dolayarak durduruyor.

ABD’deki polis merkezleri “Örümcek Adam” benzeri bir cihaz deniyor. Polisler bu cihazın kullanımıyla birlikte, ülkede elektroşok tabancalarının neden olduğu düzinelerce ölümün son bulacağını umuyor.

Bolawrap adı verilen yeni cihaz şüphelileri bir ipe dolayarak durduruyor. Cihazın yaygınlaşmasıyla ölümlere neden olan elektroşok yöntemi ortadan kalkacak.

3-7,6 metre aralığında etkili olan cihaz cep telefonundan biraz daha büyük ve polis kemerine kolayca uyacak şekilde tasarlanmış. Cihaz aktive edildiğinde ip saniyede 200 metre hızla fırlıyor.Reuters’a göre, elektroşok tabancalarının ABD’de ilk kez büyük ölçüde kullanıma geçmesinden bu yana bu cihazlar nedeniyle bin 81 ölüm gerçekleşti.

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