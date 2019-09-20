Suçlular örümcek ağıyla yakalanacak

ABD’deki polis merkezleri “Örümcek Adam” benzeri bir cihaz deniyor. Polisler bu cihazın kullanımıyla birlikte, ülkede elektroşok tabancalarının neden olduğu düzinelerce ölümün son bulacağını umuyor.

Bolawrap adı verilen yeni cihaz şüphelileri bir ipe dolayarak durduruyor. Cihazın yaygınlaşmasıyla ölümlere neden olan elektroşok yöntemi ortadan kalkacak.

3-7,6 metre aralığında etkili olan cihaz cep telefonundan biraz daha büyük ve polis kemerine kolayca uyacak şekilde tasarlanmış. Cihaz aktive edildiğinde ip saniyede 200 metre hızla fırlıyor.Reuters’a göre, elektroşok tabancalarının ABD’de ilk kez büyük ölçüde kullanıma geçmesinden bu yana bu cihazlar nedeniyle bin 81 ölüm gerçekleşti.