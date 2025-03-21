Sudan ordusu Cumhurbaşkanlığı Sarayını 23 ay sonra HDK'den geri aldı

"15 Nisan 2023 sabahından bugüne kadar siyasi ve tarihi sembolü olan Cumhurbaşkanlığı Sarayına ulaşan kahraman askerlerimizin attığı her adımın, gurur ve şandan başka bir şey bilmeyen bir milletin sicilinde yeni bir şanlı sayfa açtığı aşikar bir gerçektir. Bugün (sarayda) bayrak göndere çekildi ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı geri döndü. Yolculuk zaferle tamamlanana kadar devam edecek."