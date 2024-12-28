BAE'den Türkiye'ye 'Sudan' teşekkürü: Bölgede barış ve istikrarın mimarı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik çabalarından övgüyle söz edildi.

Bölgede barış ve istikrarın mimarı

Türkiye'nin Sudan'daki krize çözüm bulmaya yönelik diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "Bu çabalar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı destekleme, ülkeler arasında ilişkilerin güçlenmesine katkıda bulunma konusundaki derin kararlılığını yansıtmaktadır." ifadelerine yer verildi.

"İş birliğine hazırız"

BAE'nin Sudan'daki çatışmayı sona erdirmek ve krize kapsamlı bir çözüm bulmak için Türkiye'nin çabaları ve tüm diplomatik çabalar çerçevesinde iş birliği ve koordinasyona hazır olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan barış için el uzattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'la BAE arasındaki anlaşmazlığın giderilmesinde Türkiye’nin devreye girebileceğini söylemişti.

Erdoğan, Sudan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için de Türkiye'nin devreye girebileceğini, Sudan'da sulh ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması ile ülkenin dış müdahalelerin alanı haline gelmemesinin Türkiye için temel esaslar olduğunu belirtti.

Sudan ile BAE arasındaki krizin sebebi ne?

Sudan ordusu defalarca BAE'yi Sudan'daki savaşta paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (RSF) silah ve destek sağlamakla suçlamıştı. BAE ise bunu reddediyor.

Birleşmiş Milletler yaptırım gözlemcileri ise BAE'nin RSF'ye askeri yardımda bulunduğuna dair suçlamaları inandırıcı olarak nitelendiriyor.







