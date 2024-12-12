Somali ve Etiyopya barıştı: Ankara'da tarihi uzlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki krizin çözümü için devreye girdi. Bu kapsamda dün Ankara’da önemli toplantılar yapıldı. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ayrı ayrı görüştü. Krizin çözümü için atılacak adımların ele alındığı görüşmeden sonra ortak basın toplantısı düzenlendi. Erdoğan, “Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk” sözleriyle, iki taraf arasındaki krizin çözüldüğünü açıkladı.

Mayıs ayından bu yana tarafların rızasıyla bakanların 2 defa Ankara’da, bir kere de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle Türkevi’nde bir araya geldikleri bilgisini veren Erdoğan, “Hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin değerli katkılarıyla da bugün mutabık kaldığımız ortak bildirim metnini ortaya çıkardık” dedi. Geçmişe değil, geleceğe odaklanmaları önem taşıyan iki ülkeyi bu tarihi uzlaşıya vardıkları için tebrik eden Erdoğan, “Mutabık kalınan ortak bildirinin önümüzdeki dönemde karşılıklı saygı temelinde bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için sağlam temel oluşturacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Bundan sonra atılacak adımların birlikte kararlaştırılıp bölge insanının huzur ve refahını artıracak projelerin birlikte hayata geçirileceğini kaydeden Erdoğan, sözlerini “Huzurunda kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor, başlattığımız sürecin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye bitirdi. Daha sonra söz alan Somali Cumhurbaşkanı ve Etiyopya Başbakanı anlaşmazlığın çözülmesi konusundaki gayretleri için Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip el sıkıştı. Etiyopya’nın denize açılma talebinin ileriki süreçte tekrar ele alınacağı bilgisi verildi.