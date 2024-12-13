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Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya ve Somali anlaşması için teşekkür etti

Guterres Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Etiyopya ve Somali anlaşması için teşekkür etti

08:0013/12/2024, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Somali ve Etiyopya arasındaki 'Somaliland' krizi aşıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle Somali ve Etiyopya arasındaki 'Somaliland' krizi aşıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme ve anlaşma sağlanması konusunda öncülüğü için teşekkür etti.

BM Sözcülük Ofisi'nden Genel Sekreterin Ankara Bildirisi'ne ilişkin değerlendirmesine dair yazılı açıklama yapıldı.


Guterres'in Ankara Bildirisi'ni memnuniyetle karşıladığı ifade edilen açıklamada, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in tartışmalı meseleleri dostluk ve karşılıklı saygı çerçevesinde çözme kararı aldığı belirtildi.


Açıklamada, Guterres'in teknik müzakerelerin başlaması ve sürece ilişkin olumlu çıktıları dört gözle beklediği kaydedildi.


"BM Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iki ülke liderini bir araya getirme konusundaki girişimi ve anlaşmanın uygulanmasına desteği için teşekkürlerini iletir"
ifadesi kullanılan açıklamada, BM'nin sürece destek vermeye hazır olduğunun altı çizildi.


#Ankara Bildirisi
#BM
#Erdoğan
#Etiyopya
#Somali

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