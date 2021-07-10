Suikastta ABD izi

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise’ye düzenlenen suikasta ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Haiti emniyet yetkilileri suikasta en az 28 kişinin dahlinin olduğunu açıkladı. Haiti Emniyet Genel Müdürü Leon Charles, yaptığı açıklamada, Haiti kökenli 17 Kolombiya ve 2 ABD vatandaşını gözaltına aldıklarını söyledi. Charles, üç Kolombiyalının öldürüldüğünü ve sekizini de yakalamak üzere çalışmaların devam ettiğini belirtti. Zanlıların kendilerini DEA mensubu olarak tanıttığı açıklandı. Haiti polisi, zanlıların elleri arkadan kelepçeli yerde otururken görüldüğü görüntüler paylaştı. El konulan otomatik silahlar, palalar, çekiçler, Kolombiya pasaportları ve cep telefonları da sergilendi. Öte yandan suikastın şüphelilerinden 11’i, daha sonra zorla girdikleri Tayvan temsilciliğinde yakalandı.

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ESKİ ORDU MENSUBU

Kolombiya hükûmetinin verdiği bilgilere göre 6 Kolombiya vatandaşının eski ordu mensubu olduğu belirtildi. Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano da polis ve orduya Haiti makamlarıyla iş birliği yapmaları talimatı verdiklerini duyurdu.

ABD BÜYÜKELÇİSİNDEN AÇIKLAMA

Haiti’nin ABD Büyükelçisi Bocchit Edmond, saldırganların iyi eğitimli ve ağır silahlı paralı savaşçılar olduğunu ve kendilerini ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) mensupları olarak tanıttıklarını söyledi. La Nouvelliste gazetesinin haberine göre öldürülen devlet başkanının bedeninde 12 kurşun deliği tespit edildi.

OLİGARKLARI İŞARET ETTİ

Suikastın kim tarafından ve ne sebeple planlandığı henüz açıklık kazanmazken, Haiti’nin geçici başbakanı Claude Joseph, BBC’ye, 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı’nın “ülkedeki oligarklara savaş açtığı için” hedef alınmış olabileceğini söyledi.

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SİYASİ KARMAŞA

Suikastın hedefi henüz ortaya çıkmasa da, siyasi istikrarsızlık ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Karayip ülkesinde saldırı bir iktidar boşluğu oluşturdu. Ekim 2019’da iptal edilen parlamento seçimleri sonrasında ülke işleyen bir meclisten yoksun. Moise, pazartesi günü Ariel Henry’yi geçici başbakan olarak atamıştı ancak suikastla bu atamanın bağlantısı da belirsizliğini koruyor. Henry, Le Nouvelliste gazetesine yaptığı açıklamada, selefi olduğunu iddia ettiği Claude Joseph’in başbakanlık görevini sürdürmesinin meşru olmadığını söyledi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Perşembe günü başkentte polisin zanlıları yakalama operasyonu, çevreyi saran öfkeli kalabalıklar tarafından izlendi. Kalabalık, bazı araçları ateşe verdi ve zanlıların tutulduğu karakolun çevresine toplandı. Ülkede suikasttan sonra olağanüstü hal ilan edildi.

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EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Jovenel Moise

53 yaşındaki Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise, çarşamba gecesi Port-au-Prince’teki evinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saldırıda ağır yaralanan eşi Martine, tedavi amacıyla ABD’nin Miami kentindeki bir hastaneye kaldırıldı. Martine Moise’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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