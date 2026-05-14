Sumud Filosu 54 adet tekne ve 500’den fazla katılımcısı ile Marmaris’ten Akdeniz’e açıldı

Nisa Nur Çavuşoğlu
16:1614/05/2026, الخميس
Küresel Sumud Filosu Marmaris'ten Gazze'ye doğru yola çıktı.
İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Muğla’nın Marmaris ilçesinden yeniden Akdeniz’e açıldı. Uluslararası aktivistlerin yer aldığı filo, Gazze kıyılarına ulaşmayı hedefliyor.

Gazze’deki hukuksuz ablukayı sivil insiyatifle delmeyi hedefleyen Küresel Sumud Filosu (GSF), nihai kararını Marmaris’te ilan etti. "Özgürlük Filosu Koalisyonu" ile güçlerini birleştiren filo; gıda ve tıbbi malzemeden oluşan yardımları Gazze kıyılarına ulaştırmak üzere demir aldı.

45 ülke tek yürek

Filo temsilcileri, Filistin halkının maruz kaldığı 78 yıllık mülksüzleştirme ve işgale karşı artık sadece "anma" etkinliklerinin yeterli olmadığını vurguladı. Yapılan ortak açıklamada, "Eylemsiz anma dönemi bitmiştir. Dünya sessiz kalsa da biz Gazze’ye, çocuklara ve ailelere yardım götürmek için denizde olacağız" ifadeleri kullanıldı.

Karadan da kuşatma kırılıyor

Gazze için seferberlik sadece denizle sınırlı değil. Kuzey Afrika üzerinden hareket eden ve 30 ülkeden yüzlerce katılımcının bulunduğu onlarca TIR'lık bir kara konvoyu da Libya üzerinden Refah Sınır Kapısı’na doğru ilerleyişini sürdürüyor.

