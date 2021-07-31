Dera’da kıyım!

Dera il merkezinde yer alan Dera el-Beled Mahallesi’ndeki hakimiyetini güçlendirmek için kara harekatı başlatan Esed, güçleri ilerleme sağlayamayınca katliam yaptı. Evlere füzelerle saldıran rejim güçlerinin düzenlediği saldırılarda 18 sivil yaşamını yitirdi. Yadude’de kasabasında füzeni isabet ettiği bir evde anne ile 3 çocuğu hayatını kaybetti. Bölge halkı ile silahlı muhalif grupların direnişiyle karşılaşan rejim güçleri, yoğun çatışmaların ardından çekilmek zorunda kaldı.

MUHALİFLER 12 NOKTAYI ELE GEÇİRDİ

Rejim güçlerinin mahalleye tank ve top atışlarıyla saldırması üzerine ise çatışmalar Dera’nın batı ve doğu kırsalına sıçradı. Kırsal kesimdeki Deralı muhalif gruplar, rejime ait bazı kontrol noktaları ve askeri noktaları hedef aldı. Kırsaldaki çatışmalar Sayda, Um el-Mayadin, Nasip, Yadude, Mizyrib, Um Meyzen, Neva, Tsil, Bekkar, Tafas, Nuayme, Casem, İnhıl, gibi bölgelerde yoğunlaşırken, kırsal kesimde rejime ait 12 kontrol noktası muhaliflerin eline geçti. Bunun üzerine rejim güçleri söz konusu yerleşimleri havan ve topçu saldırılarıyla hedef aldı.

REKLAM

ANNE VE 3 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejiminin il merkezi ve kırsal kesimdeki yerleşimlere gerçekleştirdiği bombardımanda ilk belirlemelere göre, Yadude’de bir anne ve 3 çocuğu dahil 9, Casem’de 2, İnhıl’da 1 çocuk, Dera il merkezi ve Tafas bölgesinde ise 6 sivil olmak üzere 18 sivil yaşamını yitirdi.

TIBBİ HİZMET YETERSİZ

Çatışmaların hafiflediğini söyleyen Dera’da yaşayan aktivist Lawrence El-Adem, “Rusya tarafından desteklenen 5.Kolordu, rejim ve isyancılar arasındaki durumu sakinleştirmeye çalışıyor. Bölgede askeri çatışmalar hafif bir şekilde hala devam ediyor. Suriye rejiminin Daraa al-Balad’a iki eksenden girmeye çalışması ve savaşçıların karşı karşıya gelmesi yüzünden zaman zaman askeri çatışmalar oluyor. İranlı milisler Al-Dahiya, Al-Manshiyah ve Sajna’da konuşlanmış durumda. Tıbbi durum ise çok vahim. Rejimin birkaç gün önce konuşlu keskin nişancılar aracılığıyla tıbbi noktaları hedef aldı. Bu durumda yaralılar geleneksel yöntemlerle tedavi edildiği için sağlık hizmeti yetersiz kalıyor” dedi.

REKLAM

DÜNYA PKK Suriye'de hastaneyi hedef aldı: 13 ölü 27 yaralı