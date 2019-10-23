Suriye krizinde kritik eşik

Sahada dengelerin sürekli değiştiği Suriye krizinin çözümünde eşik olarak değerlendirilen ve oluşumu üzerinde çetin pazarlıkların yaşandığı anayasa komitesi ay sonunda mesaiye başlayacak. 30 Ekim’de BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in yönetiminde ilk toplantısını yapacak olan komite eş başkanlığa göre çalışacak. Hem komitenin hem de yazım komisyonunun başında rejim ve muhaliflerden birer kişi eş başkan olarak seçilecek.

SİYASİ ÇÖZÜM ARAYIŞI

Komisyonun çalışmaları, siyasi sürece giriş ve çözüme yönelik bir adım olması bekleniyor. Türkiye, Suriye’de üçüncü harekatı olan Barış Pınarı ile güvenli bölge oluşturulması için operasyona devam ederken krizin siyasi çözüm arayışları da uluslararası düzeyde sürüyor. Suriye anayasa komitesi, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in yönetiminde 30 Ekim tarihinde ilk kez İsviçre’nin Cenevre kentinde toplanacak. Esed yönetiminden 50, muhalif kanadı temsilen 50 ve BM tarafından seçilen 50 kişilik istişare heyeti Cenevre’ye gidecek.

Hem komitenin hem de yazım komisyonunun başında rejim ve muhaliflerden birer kişi eş başkan olacak. Eş başkanlar 150 kişilik komitenin başkanlığını da yürütecek. Komitenin karar alma mekanizması yüzde 75 olarak belirlendi. Komisyonun çalışmaları, siyasi sürece giriş ve çözüme yönelik bir adım olması bekleniyor.

Siyasi süreç desteklenmeli

Suriye Anayasa Komitesinin ilk toplantısını 30 Ekim’de İsviçre’nin Cenevre kentinde yapacağını hatırlatan ran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, “Anayasa Komitesi toplantısının, Suriye krizinin çözümünü sağlayacak siyasi süreçte esaslı adımların atılması için bir başlangıç olmasını diliyoruz. Siyasi süreçte sağlam ve güçlü adımlar atılmalıdır. İran, Suriye’deki siyasi süreci tüm gücüyle desteklemektedir.” dedi.