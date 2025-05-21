Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir ülkesinin ulaştırma sektöründeki planlarını anlattı

Bedir, Şam Metrosu projesi, ulaştırma bakanlığındaki modernleşme, dijital dönüşüm, ulaştırma sistemindeki yeniden yapılandırma, yatırım ortamı ve yasal reformları AA muhabirine değerlendirdi.





Ülkede ulaştırma sektöründe yürütülen kapsamlı reform sürecine değinen Bedir, "Ulaşım alanındaki dönüşüm kısa vadeli değil, uzun soluklu bir yolculuk olacak. Vatandaşlar ilk sonuçları önümüzdeki haftalarda hissedecek." dedi.

Bedir, kısa vadede çözüme kavuşturulacak konular arasında araç tescili ve mülkiyet devir işlemlerine öncelik verildiğini kaydederek, "Bu işlemler aylardır durmuş durumda. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için bunları en kısa sürede yeniden başlatacağız." ifadelerini kullandı.





Özellikle teknik altyapı sorunları ve mevcut mevzuattaki adaletsizliklerin süreci tıkadığına işaret eden Bedir, şöyle devam etti:

"Araç değerleri düşmesine rağmen vergi oranları hala çok yüksek. Bu kabul edilemez. Bu kapsamda yeni bir teknik ve hukuki ekip oluşturduk. Gerekli düzenlemelerin bazıları bakanlık kararıyla bazıları ise cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirecek."





"Demir yolu sistemi felç durumda"





Ulaştırma altyapısının savaş yıllarında ciddi tahribata uğradığını vurgulayan Bedir, demir yolu ağının yarısından fazlasının kullanılamaz halde olduğunu aktardı.

Bakan Bedir, "2 bin 850 kilometrelik demir yolu hattımızın yaklaşık 1500 kilometresi hizmet dışı. Raylar tahrip olmuş, bazı bölümler çalınmış, lokomotif ve vagonlar hasarlı. Demir yolu sistemi felç durumda. Ancak hedeflerimiz büyük. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Ahmed Şara'nın vizyonu doğrultusunda, modern, çevre dostu, dijitalleşmiş ve yüksek hızlı trenlerin hizmet verdiği bir ulaşım altyapısı kurmayı hedefliyoruz." diye konuştu.





"Demir yolu reformu 5 yıl sürebilir"





Süreçte bazı adımların hızla atılabileceğini belirten Bakan, şehir içi ulaşım, yük taşımacılığı düzenlemeleri ve araç tescil işlemlerinde kısa vadeli çözümler beklediklerini söyledi.

Demir yolu sisteminin baştan sona modernizasyonunun, ideal şartlarda dahi kısa zamanda olmayacağını vurgulayan Bedir, "Gerçekçi olmalıyız. Bugünkü seviyeden vatandaşın hak ettiği noktaya gelmemiz için uzun vadeli ve ciddi bir çalışmaya ihtiyaç var. Demir yolu reformu 5 yıl sürebilir." ifadelerini kullandı.





Komşularla bağlantıların yeniden tesis edilmesi stratejik öncelik





Suriye'nin "bölgesel taşımacılık köprüsü" olma hedefini yineleyen Bedir, "Türkiye, Irak, Ürdün ve Lübnan'la kara yolu ve demir yolu bağlantılarının yeniden tesis edilmesi stratejik öncelik." değerlendirmesinde bulundu.

Bu bağlamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun nisan ayında Şam'a yaptığı ziyareti "önemli bir dönüm noktası" olarak değerlendiren Bedir, ziyaretin ardından Türkiye'den gelen heyetin Halep ve Şam'da teknik incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Özellikle Türkiye'deki otobüs üreticilerine çağrıda bulunan Bedir, "Görüşmelerin ardından hazırlanan detaylı rapor, 2 ülke arasında demir yolu işbirliğine zemin hazırlayacak. Gelin Suriye'ye yatırım yapın. Otobüs üretimini burada gerçekleştirelim. Biz gereken tüm kolaylıkları sunmaya hazırız." dedi.





"Dijitalleşme süreci 3 ay içinde başlayacak, sonuçları 1 yılda görülecek"





Bakanlık hizmetlerinin dijital dönüşüm sürecine de değinen Bedir, "Dijitalleşme süreci 3 ay içinde başlayacak, sonuçları 1 yılda görülecek." dedi.

Şehir içi ulaşımın güçlendirilmesinin acil öncelikler arasında olduğunu anlatan Bedir, dost bir ülkeden hibe edilen 50 otobüsün kısa sürede hizmete alınacağını açıkladı.

Bedir, kara taşımacılığı alanında da vatandaşlara kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarının altını çizdi.





"Biz yatırıma hazırız"





Finansman eksikliğinin reformların önündeki en büyük engellerden biri olduğuna işaret eden Bedir, bu nedenle hem yerli hem yabancı özel sektöre çağrı yaparak yatırım için gerekli tüm kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

Pozitif örnek olarak Fransız denizcilik devi CMA CGM'nin Lazkiye Limanı'ndaki 30 yıllık yatırım anlaşmasına işaret eden Bedir, "Bu tür yatırımlar, Arap ve uluslararası şirketlerin Suriye'ye olan güvenini yeniden tesis edecek. Biz yatırıma hazırız." diye konuştu.

Bakan Bedir, Suriye'nin, ESCWA (BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu) ve TIR sistemi gibi yük taşımacılığını kolaylaştıran bölgesel mekanizmalar anlaşmalarından çekilmediğini belirterek, "Krizler nedeniyle bu anlaşmaların uygulanması askıya alınmıştı, ancak bunu yeniden devreye sokmak için çalışıyoruz." dedi.





Şam Metrosu Projesi





Şam Metrosu projesine de değinen Bedir, projenin 2009-2011 yıllarında gündeme geldiğini ancak savaş ve ekonomik zorluklar nedeniyle askıya alındığını hatırlattı.





Projenin fizibilite çalışmalarının güncellenerek özel sektörle ortaklık temelinde yeniden yapılandırılacağını söyleyen Bedir, şunları kaydetti:





"Metroda 3 ana istasyon olacak. Kabun, Somariyye ve Hicaz bölgelerinde. Kabun'dan başlayacak metro hattı, Hicaz Meydanı'nda büyük bir tren değişim istasyonuna bağlanacak. Metro ve tren hatlarıyla entegre bir sistem kurulacak."

Bakan Bedir, ulaşım sektörünün yeniden inşasının kısa vadede tamamlanamayacağını aktararak, "Bu bir ekip çalışması, sabır ve emek gerektiriyor. Ancak halkımız ilk sonuçları çok yakında görecek." ifadelerini kullandı.











