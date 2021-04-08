Suriye’de 2 şehit ​

İşgalci İsrail askerleri Kudüs'te bir Filistinliyi şehit etti

İşgalci İsrail askerleri, Kudüs'te Usame Sıddık Mansur (42) isimli bir Filistinliyi şehit etti, eşini ise yaraladı.



Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kudüs'ün kuzeybatısında bir Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandığı ve işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Filistin Tıp Kompleksine kaldırılmasının hemen ardından şehit olduğu belirtildi.