Dünya Suriyede 2 şehit
ORTADOĞU

Suriye’de 2 şehit ​

Suriye’de 2 şehit

Suriye’deki Tel Rıfat kırsalında PKK’lı teröristlerin düzenlediği havan toplu saldırıda uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit düştü. Açılan karşı ateşle hain saldırıyı düzenleyen en az 3 terörist öldürüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suriye’de 2 şehit ​
Ahmet Akdal

Suriye’deki Zeytin Dalı Harekat bölgesinde 2 Mehmetçik şehit oldu. Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının Suriye’deki Tel Rıfat kırsalından düzenlediği havan toplu saldırıda, Piyade Komando uzman çavuşlar Gökhan Çakır ile Ahmet Akdal şehit düştü. Milli Savunma Bakanlığı, hain saldırıya verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre en az 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgede belirlenen terör hedeflerinin ateş altına alınmaya devam edildiğini açıkladı.

Gökhan Çakır
Gökhan Çakır

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

  • Havan saldırısında şehit olan iki askerden biri olan Kahramanmaraşlı uzman çavuş Ahmet Akdal’ın Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki yakınlarına acı haberi askeri yetkililer verdi. Şehidin yakınları haber sonrası gözyaşlarına boğulurken, baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehidin evli olduğu ve çocuğunun olmadığı öğrenildi.
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