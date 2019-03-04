Dünya Suriyede 40 Esed askeri öldürüldü
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​Suriye'de 40 Esed askeri öldürüldü

Suriye'de 40 Esed askeri öldürüldü

Rejim karşıtı savaşçıların, Suriye’nin Hama eyaletinin kuzeyindeki Masasna köyünde düzenlediği saldırıda en az 40 Esed askerinin öldüğü bildirildi.

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Saldırıyı Ensar el Tevhid üstlendi.
Saldırıyı Ensar el Tevhid üstlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, muhalif savaşçıların dün, Hama eyaletinin kuzeyindeki Masasna köyüne şafak vakti düzenlediği saldırılarda 40 askerinin öldüğünü, çok sayıda askerin de yaralandığını açıkladı.

  • İngiltere merkezli izleme grubunun başkanı Rami Abdel Rahman, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırıda 5 muhalif savaşçının da öldüğünü açıkladı.

Abdel Rahman, “Soçi'de gerçekleştirilen Putin-Erdoğan anlaşmasından bu yana rejim saflarındaki en yüksek ölüm rakamlarından biriydi” dedi.

SALDIRIYI ENSAR EL TEVHİD ÜSTLENDİ

Saldırıyı doğrulayan Suriye'deki Ensar El Tevhid grubu da, Hama kırsalındaki Masasna bölgesinde rejim güçlerinin mevzilerine düzenledikleri saldırıda 40 rejim unsurunu öldürdüklerini açıkladı.

Saldırıların son zamanlarda meydana gelen rejim bombardımanının artması sırasında sivil kayıpların intikamını almak için gerçekleştiği bildirildi.

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