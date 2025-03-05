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Suriye'de Baas rejim güçlerine yönelik operasyon

Suriye'de Baas rejim güçlerine yönelik operasyon

20:045/03/2025, Çarşamba
AA
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Suriye'nin Dera ilinde devrik rejim unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.
Suriye'nin Dera ilinde devrik rejim unsurlarına yönelik operasyon başlatıldı.

Suriye'de devrik Baas rejiminin silahlı unsurlarını ülke topraklarından atmak için yeni bir operasyonun düğmesine basıldı. Yeni yönetime bağlı güçler Dera ilinde silahlarını teslim etmeyi reddeden rejim güçlerine yönelik operasyon başlattı. Bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Suriye'de yeni yönetime bağlı güvenlik güçleri, ülkenin güneyindeki
Dera
iline bağlı Sanamayn ilçesinde devrik Baas rejimine bağlı unsurlara yönelik operasyon başlattı.
AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre,
Genel Güvenlik Güçleri'
nin, Sanamayn'da silahlarını teslim etmeyi reddeden
devrik rejim
in silahlı unsurlarına karşı başlattığı operasyona, Savunma Bakanlığından birlikler de katılıyor.

Rejim güçlerine yönelik operasyonlar

Dera'nın kuzeyinde yer alan ilçede çatışmalar devam ediyor.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından Genel Güvenlik Güçleri, Suriye'nin birçok ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik operasyonlar düzenlemişti.



#Suriye
#Çatışma
#Dera
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#Rejim

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