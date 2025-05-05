Suriye'de flaş gelişme: Silah bırakmaya başladı

Şam'da güvenlik güçleri ile Dürzi temsilciler arasında 1 Mayıs'ta varılan anlaşmada yer alan "silahların teslim edilmesi" maddesi uygulanmaya konuldu.





Bu kapsamda, başkent Şam'a bağlı Cermana Mahallesi'nde ağır silahların teslim süreci başladı.

Aynı uygulamanın Sahnaya ve Eşrefiyet Sahnaya mahallelerinde de sürdüğü bildirildi.





Doğu Guta Bölge Müdür Yardımcısı Muhammed Seyyid, İçişleri Bakanlığının ağır silahları kademeli şekilde teslim aldığını belirterek, "Cermana halkı, kanaat önderleri ve din adamları bu sürece aktif destek veriyor" dedi.





Seyyid, önümüzdeki günlerde hafif silahların da teslim edileceğini ve çok sayıda kişinin güvenlik kurumlarına katılmak üzere kayıt altına alındığını bildirdi.





Ayrıca Seyyid, gelecekte yalnızca İçişleri ve Savunma bakanlıklarının silah bulundurma yetkisine sahip olacağını vurgulayarak, yürütülen uygulamanın ülke genelinde örnek teşkil etmesi temennisinde bulunduklarını ifade etti.





NE OLMUŞTU?

Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.





Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenlendi ve aynı gün Şam'daki Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.





Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya yine Şam'daki Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.





İsrail ise 30 Nisan'da akşam saatlerinde "Dürzileri koruma" bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.



