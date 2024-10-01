Suriye'de genişledi Mossad sızdı

Hasan Nasrallah suikasti sonrası İsrail'e net bir karşılık veremediği için tepkilerin odağı haline gelen İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD ve Avrupa liderlerinin, İsmail Haniye suikastına misilleme yapılmaması durumunda Gazze’de ateşkes sağlanacağına dair kendilerine garanti verdiklerini öne süren Pezeşkiyan ancak bu vaadin yerine getirilmediğini belirtti. Pezeşkiyan’ın sözleri "Daha önceki saldırılarda da sözler mi verildi?" sorusunu gündeme getirdi. Tahran yönetimi daha önce de bir çok kez suikast ve saldırı düzenleyen Tel Aviv'e yönelik doğrudan bir hamlede bulunmamıştı.