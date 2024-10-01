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Suriye'de genişledi Mossad sızdı

Suriye'de genişledi Mossad sızdı

04:001/10/2024, Tuesday
G: 1/10/2024, Tuesday
Yeni Şafak
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İngiltere merkezli Financial Times, Hizbullah’ın Suriye’de İran adına gösterdiği faaliyetlerin, İsrail istihbarat birimi Mossad’a örgütü gözetleme imkanı sağladığını yazdı.

Financial Times'ın yazdığı habere göre 2006 yılındaki İkinci Lübnan Savaşı sırasında Mossad örgüt hakkında kısıtlı bilgiye sahipti ancak ilerleyen yıllarda bu durum değişti. Haberde, 2006 savaşında kapalı bir kutu olan Hizbullah’ın, Suriye’de faaliyetlerini artırdığı son 15 sene içerisinde istihbarati zaaflar verdiği belirtildi. Mossad bu süre içerisinde örgüt hakkında geniş kapsamlı bilgi topladı ve İsrail'in Hizbullah'a yönelik son saldırılarında bu bilgiler önemli yer tuttu.


MOSSAD FIRSATI DEĞERLENDİRDİ

Haberde Hizbullah’ın Suriye lideri Esed’e destek için birliklerini ülkeye yolladığı, etki alanını genişletmek için ülkede yeni üyeler topladığı ve başta Esed ve Rus istihbaratı ile iletişim halinde olduğu belirtildi. Söz konusu gelişmelerin Mossad için fırsat oluşturduğu ve örgüte sızdığı kaydedildi. Ayrıca örgütün büyüme eğilimi ile kurumsallaşmaya çalışması, cenaze törenleri düzenlemesi ve ölüm ilanları vermesi de örgüt üyelerinin yerleri hakkında Mossad’ın bilgi almasına imkan tanıdı. Raporda, İsrail'in bu sayede Nasrallah'ın yerini kısa aralıklarla tespit edip saldırıyı gerçekleştirdiği ifade edildi.




#mossad
#suriye
#orta doğu

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