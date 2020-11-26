Suriye muhalefetine PKK baskısı: Aynı masaya oturmayız

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Dr. Nasr el-Hariri, terör örgütü PKK ile anayasa masasına oturmayacaklarını, Esed rejiminin düzenlediği hiçbir seçime katılmayacaklarını söyledi. Başkan El Hariri ve SMDK üyesi Yusuf Mahli, aralarında Yeni Şafak’ın da olduğu bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Cenevre’deki anayasa görüşmelerinde rejimin tutumu nedeniyle anlamlı bir ilerleme olmadığını ifade eden Hariri, Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü PKK/YPG’nin de görüşmelere katılması için kendilerine baskı yapıldığını belirtti.

DÜNYA ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suriye'deki birçok kişi ve kuruluşa yeni yaptırım kararı aldıklarını açıkladı

BİZE BASKI YAPIYORLAR

Hariri, “PKK ile ilgili birçok ülke tarafından baskıya maruz kalıyoruz. Onları anayasa komisyonuna hatta SMDK’ye dahil etmemizi istediler. Ancak biz onları Suriye’nin parçası olarak değil terörist olarak görüyoruz. İçlerinde Suriye ile alakası olmayan yabancı teröristler var. Onların masaya oturmasını kesinlikle kabul etmiyoruz” dedi.

GÜNDEM MİT, PKK’nın Irak-Suriye bağlantısını ‘kesti’

KONFERANS ANLAMSIZ

Şam’da düzenlenen mültecilerin geri dönüşü konulu uluslararası konferansın bir anlam taşımadığını ifade eden Hariri, konferansta milyonlarca mültecinin temsil edilmediğini hatırlattı. Hariri şunlar anlattı: “Bu konferansın insani hiçbir yönü yok. Rusya bu konferansla sadece rejimi meşrulaştırmak ve ülkenin yeniden imarında rant elde etmek istiyor. Ayrıca Cenevre’deki anayasa komisyonu çalışmalarını durdurmak istiyor. Ateşkes anlaşmasını da ihlal ederek bizi kandırmaya çalışıyorlar.”

REKLAM

DÜNYA Vahşet: PKK/YPG'li hainler çocukları acımasızca infaz etmeye başladı

Esed’in seçimine katılmayacağız

Hariri, önümüzdeki yıl seçim düzenlemeye hazırlanan Esed rejimine de resti çekti. Esed rejiminin düzenlediği hiçbir seçime katılmayacaklarını ifade eden Hariri, gayrimeşru rejim tarafından yapılmış veya yapılacak seçimlerin kendilerini ilgilendirmediğini ifade etti.

Kamplarda şartlar çok ağır

Rejim ve destekçilerinin şiddetinden kaçan insanlar için Suriye içinde kurulan kamp sayısının bin 160’a çıktığını ifade eden Hariri, bu kamplardan 400’nün düzensiz kamp olduğunu ve buralara yardım yapılamadığını söyledi. Korona salgını ve kış mevsimi dolayısıyla kamplarda yaşam koşullarının ağırlaştığını ifade eden Hariri, SMDK olarak bu şartları iyileştirmek için girişimlerinin devam edeceğini aktardı.