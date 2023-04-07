Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı ülkelerinde gözaltına alındı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, terör örgütü PKK ile mücadele etmenin İsveç'in "kendi sokaklarında devam eden organize suçla mücadelesine" de yardımcı olacağını belirterek "Bu terör örgütleriyle İsveç gibi bir ülkede uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç arasında yakın bir bağ olduğunu biliyoruz." dedi.