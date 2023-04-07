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Dünya

Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı ülkelerinde gözaltına alındı

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı kadın, döndükleri ülkelerinde gözaltına alındı. Kadınların avukatı Lawrence Greenspon yaptığı açıklamada, PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki bölgede yer alan kamplardan serbest bırakılarak ülkelerine dönen 2 kadının herhangi bir suçla itham edilmediğini ancak terörizmle mücadele yasaları çerçevesinde gözaltına alındıklarını ifade etti.

13:06 . 7/04/2023 Cuma
AA
Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı ülkelerinde gözaltına alındı.

Suriye'de PKK/YPG işgalindeki kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı ülkelerinde gözaltına alındı.

Suriye'de, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelerde bulunan kamplardan serbest bırakılan 2 Kanadalı kadın, döndükleri ülkelerinde gözaltına alındı.


Kadınların avukatı Lawrence Greenspon yaptığı açıklamada, PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki bölgede yer alan kamplardan serbest bırakılarak ülkelerine dönen 2 kadının herhangi bir suçla itham edilmediğini ancak terörizmle mücadele yasaları çerçevesinde gözaltına alındıklarını ifade etti.


Ayrıca, Suriye'deki kamplardan serbest bırakılması gereken 19 kişinin olduğunu, iki anne ve üç çocuğun da buluşma noktasına gelmediğini aktaran Greenspon, bu kişilerin bulunması için çalışma başlatıldığı bilgisini paylaştı.


Suriye'nin kuzeydoğusunda PKK/YPG işgalindeki Haseke ilinde, terör örgütü DEAŞ üyelerinin ailelerinin tutulduğu kamplar yer alıyor.


#Kanada
#PKK/YPG
#Suriye
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