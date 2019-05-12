Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Suriyede rejimin işkence hapishaneleri
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Suriye'de rejimin işkence hapishaneleri

New York Times gazetesi, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de ulaştığı belgeler, kurbanlar ve kurbanların yakınlarıyla yaptığı röportajlarla rejimin gizli hapishanelerinde tutukluların maruz kaldığı işkenceleri ortaya koydu. Rejim hapishanelerinde 128 bin kişi kaybolduğu ya da öldürüldüğü vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Hapishanede, bazı tutukluların çıplak bir şekilde yatağa zincirlendiği belirtildi.
Hapishanede, bazı tutukluların çıplak bir şekilde yatağa zincirlendiği belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de rejimin gizli hapishanelerinde ayak tırnakları sökülen, üzerine benzin dökülerek yakılan, tecavüze uğrayan, ağzına silah dayanan tutukluların maruz kaldığı işkenceleri ortaya koyan bir haber yayımladı.

Gazete, ulaştığı belgeler, kurbanlar ve kurbanların yakınlarıyla yaptığı röportajlarla rejimin sekiz yıl boyunca hapishanelerde tutuklulara ne tür işkenceler yapıldığını aktardı.

Rejim karşıtı barışçıl gösteriler düzenlerken tutuklanan Muhannad Ghabbash adlı bir hukuk fakültesi öğrencisi, tutuklu olduğu sürede saatlerce bileklerinden asıldığını, elektrik şoku verildiğini ve ağzına silah dayandığını anlattı.

  • 12 günlük işkencenin ardından bombalı saldırı düzenleyeceği yönünde uydurma bir ifade vermeye zorlandığı ifade eden Ghabbash, daha sonra Şam'da bir hava üssündeki hapishaneye götürüldüğünü, burada kendisine soğuk suyla işkence yapıldığını, kendisi ve diğer tutuklulardan köpek gibi havlamaları ve eşek gibi anırmaları istendiğini, yapmadıkları takdirde dayağa maruz kaldıklarını, bazılarınınsa tecavüze uğradığını belirtti.

Ayak tırnakları söküldü

Ayak tırnaklarının söküldüğünü ve bir gün serbest kalması halinde mahkemeye göstermek umuduyla sökülen tırnaklarını sakladığını ancak kıyafetlerine el konulduğunu anlatan Ghabbash, tutuklu olduğu hapishane bir ayda 19 kişinin hastalık ve işkence nedeniyle öldüğünü ve 19 ay tutuklu kaldıktan sonra bir hakime rüşvet verilerek serbest bırakıldığını dile getirdi.

2013 yılında Türkiye'ye sığınan Ghabbash, Gaziantep'te yaşıyor ve Suriyeli mültecilere yardım ediyor.

Hapishanede üzerine benzin dökülerek yakıldı

Hapishaneden kurtulan ve Suriye'de ailesinin güvenliğinden endişe duyduğu için kimliğini gizleyen ve kendisini Khalil olarak tanıtan kişi ise genç bir tutuklunun üzerine benzin dökülerek yakıldığına şahit oluğunu anlattı.

  • Yaralanan göstericilere yardım ettiği ve muhaliflere ilaç temin ettiği için ''teröristlere yardım etmekten'' suçlanıp tutuklanan Mariam Khleif ise tutuklu bulunduğu sırada tecavüze uğradığını söyledi.

Sednaya hapishanesinde tutuklu olan ve serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a kaçan Fakir isimli kişi ise buz gibi odalarda battaniye verilmeden tutulduklarını, sudan mahrum bırakıldıklarını ve tutuklu bir arkadaşının dişinin enfeksiyon kaptığını, ''çenesinin kafası kadar şiştiğini'' ve tedavi edilmediği için hayatını kaybettiğini aktardı. Fakir, bazı tutukluların ise çıplak bir şekilde yatağa zincirlendiğini ifade etti.

REKLAM
  • Rejim hapishanelerinde 128 bin kişi kayıp ya da öldü
  • Suriye İnsan Hakları Ağının verilerine yer verilen haberde, rejimin gizli hapishanelerinde 128 bin kişinin kaybolduğuna, bu kişilerin ölmüş olabileceğine, yaklaşık 14 bin kişinin de işkenceden öldüğüne dikkat çekiliyor.

Rejim, DEAŞ'tan daha fazla kişi tutukladı

Suriye'de rejimin terör örgütü DEAŞ'tan daha fazla kişiyi tutukladığına da işaret edilen haberde, ölümlerin ve işkencelerin sorumlularının cezalandırılacağına dair çok az umut olsa da Fransız ve Alman savcıların Suriyeli üç eski güvenlik görevlisini tutukladığı ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Mamlouk ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı kaydedildi.

Esed İdlib’ten derhal çekilmeli
GÜNDEM
Esed İdlib’ten derhal çekilmeli

İdlib’e 72 saatte 3 bin 60 bomba
DÜNYA
İdlib’e 72 saatte 3 bin 60 bomba

İdlib mutabakatına darbe
DÜNYA
İdlib mutabakatına darbe

Büyük göç
DÜNYA
Büyük göç
Keskin düşüşler göreceğiz

Keskin düşüşler göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamada bulundu.
Rejim hapishanelerindeki128 bin kişi kayıp

Rejim hapishanelerindeki
128 bin kişi kayıp

​Tutuklulara bileklerinden asılarak elektrik şoku veriliyor.
5 derecebirden artacak

5 derece
birden artacak

​Meteoroloji'den yağışlı havaların ardından güzel haber.
'Maç tekrarlanır'

'Maç tekrarlanır'

​Rizespor-G.Saray maçında kural hatası iddiası.
Suriye sınırında duygulandıran kare

Suriye sınırında duygulandıran kare

Elleri tetikteki Mehmetçik'ten anneler günü sürprizi.
Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Almanya'ya çok sert Deniz Yücel tepkisi

Aksoy: 2003'ten bu yana titizlikle uygulanmakta.
Kilosu 1000 TL

Kilosu 1000 TL

​Toplanması yasak ama çok ciddi talep var.
Mescid-i Aksa'ya gece baskını

Mescid-i Aksa'ya gece baskını

​İsrail askerleri namaz kılanları zorla çıkarttı.
Tehlikeli yığınak

Tehlikeli yığınak

ABD'nin Körfez'e yaptığı askeri yığınak yoğunlaştı.
Sondajdayız

Sondajdayız

Doğu Akdeniz'den ilk müjdeli haber bekleniyor.
İmamoğlu'nun<br> imza yüzsüzlüğü

İmamoğlu'nun
imza yüzsüzlüğü

​KKTC ziyareti sırasında yeni bir skandala imza attı.
23 Haziran talimatı

23 Haziran talimatı

Erdoğan, önceki gün AK Parti MKYK'yı topladı.
Bu göç <br>Avrupa'ya uzanır

Bu göç
Avrupa'ya uzanır

6 ayda evini terk edenlerin sayısı 400 bini geçti.
Birlikte <br>hareket olamaz

Birlikte
hareket olamaz

Aksakal, İBB seçimine ilişkin açıklama yaptı.
Kalkınmada <br>yeni model

Kalkınmada
yeni model

5 şehirde 6 özel endüstri bölgesi ilan edildi.
'Nefret kusanlara' soruşturma

'Nefret kusanlara' soruşturma

İnsanlık dışı paylaşımlarla ilgili savcılık devrede.
F.Bahçe kazandı<br>Akhisar düştü

F.Bahçe kazandı
Akhisar düştü

Süper Lig'e veda eden ilk takım Akhisarspor oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.