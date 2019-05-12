Suriye'de rejimin işkence hapishaneleri

New York Times (NYT) gazetesi, iç savaşın sekizinci yılına girdiği Suriye'de rejimin gizli hapishanelerinde ayak tırnakları sökülen, üzerine benzin dökülerek yakılan, tecavüze uğrayan, ağzına silah dayanan tutukluların maruz kaldığı işkenceleri ortaya koyan bir haber yayımladı.

Gazete, ulaştığı belgeler, kurbanlar ve kurbanların yakınlarıyla yaptığı röportajlarla rejimin sekiz yıl boyunca hapishanelerde tutuklulara ne tür işkenceler yapıldığını aktardı.

Rejim karşıtı barışçıl gösteriler düzenlerken tutuklanan Muhannad Ghabbash adlı bir hukuk fakültesi öğrencisi, tutuklu olduğu sürede saatlerce bileklerinden asıldığını, elektrik şoku verildiğini ve ağzına silah dayandığını anlattı.

12 günlük işkencenin ardından bombalı saldırı düzenleyeceği yönünde uydurma bir ifade vermeye zorlandığı ifade eden Ghabbash, daha sonra Şam'da bir hava üssündeki hapishaneye götürüldüğünü, burada kendisine soğuk suyla işkence yapıldığını, kendisi ve diğer tutuklulardan köpek gibi havlamaları ve eşek gibi anırmaları istendiğini, yapmadıkları takdirde dayağa maruz kaldıklarını, bazılarınınsa tecavüze uğradığını belirtti.

Ayak tırnakları söküldü

Ayak tırnaklarının söküldüğünü ve bir gün serbest kalması halinde mahkemeye göstermek umuduyla sökülen tırnaklarını sakladığını ancak kıyafetlerine el konulduğunu anlatan Ghabbash, tutuklu olduğu hapishane bir ayda 19 kişinin hastalık ve işkence nedeniyle öldüğünü ve 19 ay tutuklu kaldıktan sonra bir hakime rüşvet verilerek serbest bırakıldığını dile getirdi.

2013 yılında Türkiye'ye sığınan Ghabbash, Gaziantep'te yaşıyor ve Suriyeli mültecilere yardım ediyor.

Hapishanede üzerine benzin dökülerek yakıldı

Hapishaneden kurtulan ve Suriye'de ailesinin güvenliğinden endişe duyduğu için kimliğini gizleyen ve kendisini Khalil olarak tanıtan kişi ise genç bir tutuklunun üzerine benzin dökülerek yakıldığına şahit oluğunu anlattı.

Yaralanan göstericilere yardım ettiği ve muhaliflere ilaç temin ettiği için ''teröristlere yardım etmekten'' suçlanıp tutuklanan Mariam Khleif ise tutuklu bulunduğu sırada tecavüze uğradığını söyledi.

Sednaya hapishanesinde tutuklu olan ve serbest bırakıldıktan sonra İstanbul'a kaçan Fakir isimli kişi ise buz gibi odalarda battaniye verilmeden tutulduklarını, sudan mahrum bırakıldıklarını ve tutuklu bir arkadaşının dişinin enfeksiyon kaptığını, ''çenesinin kafası kadar şiştiğini'' ve tedavi edilmediği için hayatını kaybettiğini aktardı. Fakir, bazı tutukluların ise çıplak bir şekilde yatağa zincirlendiğini ifade etti.

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Rejim hapishanelerinde 128 bin kişi kayıp ya da öldü

Suriye İnsan Hakları Ağının verilerine yer verilen haberde, rejimin gizli hapishanelerinde 128 bin kişinin kaybolduğuna, bu kişilerin ölmüş olabileceğine, yaklaşık 14 bin kişinin de işkenceden öldüğüne dikkat çekiliyor.

Rejim, DEAŞ'tan daha fazla kişi tutukladı

Suriye'de rejimin terör örgütü DEAŞ'tan daha fazla kişiyi tutukladığına da işaret edilen haberde, ölümlerin ve işkencelerin sorumlularının cezalandırılacağına dair çok az umut olsa da Fransız ve Alman savcıların Suriyeli üç eski güvenlik görevlisini tutukladığı ve Suriye Ulusal Güvenlik Başkanı Ali Mamlouk ve Hava Kuvvetleri İstihbarat Direktörü Jamil Hassan hakkında uluslararası yakalama emri çıkardığı kaydedildi.



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