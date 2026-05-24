Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye’de savaş kalıntısı faciası: Patlama sonucu bir çocuk öldü

Suriye’de savaş kalıntısı faciası: Patlama sonucu bir çocuk öldü

21:0624/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Suriye'nin Dera ilinde savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti
Suriye'nin Dera ilinde savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında meydana gelen savaş kalıntısı mayın patlamasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucu 688 kişi hayatını kaybettiğini aktardı.

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında savaş kalıntısı mayının patlaması sonucu 1 çocuk yaşamını yitirdi, 3 çocuk yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberinde, Dera'nın doğu kırsalındaki El-Gariyye beldesinde savaş kalıntısı bir mayının patladığı belirtildi.

Haberde, mayın patlaması sonucunda 1 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 çocuğun yaralandığı ifade edildi.


Savaş kalıntılarının patlaması sonucunda 688 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Ebu Habbe köyünde de 21 Mayıs 2026'da savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 4 çocuk ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Suriye'de Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucunda 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.



#Dera
#Savaş Kalıntısı
#Mayın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban keserken hangi dualar okunmalı? İşte dikkat edilmesi gereken kurallar