Suriye’de savaş kalıntısı faciası: Patlama sonucu bir çocuk öldü

Suriye'nin güneyindeki Dera ili kırsalında meydana gelen savaş kalıntısı mayın patlamasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 3 çocuk yaralandı. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi, Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucu 688 kişi hayatını kaybettiğini aktardı.
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Ebu Habbe köyünde de 21 Mayıs 2026'da savaş kalıntısı bir mayının patlaması sonucu 4 çocuk ölmüş, 3 çocuk yaralanmıştı.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna göre, Suriye'de Aralık 2024 ile Nisan 2026 arasında savaş kalıntılarının patlaması sonucunda 688 kişi hayatını kaybetti, 1865 kişi yaralandı.