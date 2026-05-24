Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 20 yaralı

Pakistan'da demir yolu yakınında patlama: 20 yaralı

09:4324/05/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Pakistan
Pakistan

Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde demir yolu yakınında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Geo News kanalının haberine göre eyaletin Ketta kentinde demir yolu hattı civarında patlama meydana geldi.

Olayda en az 20 kişi yaralanırken, bir tren kısmen hasar gördü ve park halinde bulunan araçlarda da hasar oluştu.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binaların camları kırıldı, olayın ardından Ketta'daki devlet hastanelerinde acil durum ilan edildi.

Demir yolu yetkilileri, Peşaver seferini yapan Jaffar Express treninin, güvenlik gerekçesiyle Ketta Tren İstasyonu'nda durdurulduğunu bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.






#Pakistan
#patlama
#yaralı
#demir yolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Teşrik Tekbiri Ne Zaman Başlıyor, Hangi Namazla Bitecek? Diyanet Duyurdu! İşte Unutanlar İçin Kaza Hükmü