Türkiye'den Pakistan'a başsağlığı mesajı: Saldırıyı en güçlü biçimde kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Beluçistan eyaletinde yolcu trenini hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyulduğunu belirterek, saldırıyı en güçlü biçimde kınadı.
Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.
Bölgenin huzur ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede Türkiye ile Pakistan arasındaki dayanışma yinelendi.
23 kişi hayatını kaybetti
Beluçistan eyaletinde demir yolu hattında meydana gelen patlamada en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Polis, patlamanın trenin kentin kışla bölgesine doğru ilerlediği sırada meydana geldiğini belirtmişti.