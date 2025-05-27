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Suriye'de Türk şirketlerinin de katıldığı Uluslararası İnşaat Fuarı başladı

Suriye'de Türk şirketlerinin de katıldığı Uluslararası İnşaat Fuarı başladı

21:3527/05/2025, Salı
AA
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Suriye'de 740 şirketin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı gerçekleşti.
Suriye'de 740 şirketin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı gerçekleşti.

Suriye'nin başkenti Şam'da toplamda 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex başladı. 2 Haziran'a kadar sürecek olan fuara 112 yapı ve inşaat firmasıyla katılan Türkiye, en geniş katılım sağlayan ülke oldu.

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri de katıldı.

Büyükelçi Köroğlu, fuar alanında Türk stantlarını gezerek şirket temsilcileriyle sohbet etti.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Toplam 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuarda, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer aldı.

Bir hafta sürecek fuar kapsamında, şirket temsilcileri 15 teknik seminer ve sunum gerçekleştirecek.

Fuara çok sayıda Türk şirket katıldı.

"Türkiye'nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması gurur verici"

Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmelerin ardından Suriye halkının 60 yıl sonra ilk kez gerçek özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Köroğlu, daha önce de bazı fuarların düzenlendiğini ancak bu fuarın özellikle yapı malzemesi odağında çok daha geniş katılımlı olduğunu vurgulayarak,
"Türkiye'nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması gurur verici hem de umut verici."
dedi.
Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bu süreçte de Suriye halkının yanında yer aldığını kaydeden Köroğlu,
"Zaferin ardından yalnızca dört gün içinde Şam'da büyükelçiliğimizi yeniden açtık. Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de Suriyelilere destek vermeye devam edecek." i
fadesini kullandı.

"Türkiye bu sürece güçlü katkı sunacak"

Köroğlu, savaşın ardından büyük ölçüde yıkıma uğrayan Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye'nin önemli bir rol üstleneceğini vurgulayarak,
"Müteahhitlik ve altyapı alanlarında dünya çapında öne çıkan ülkelerden biri olan Türkiye, hem coğrafi hem tarihsel yakınlığı, kardeşlik bağları ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geliştirilen kapasitesi sayesinde bu sürece güçlü katkı sunacak.
" diye konuştu.

Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'nin kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirten Köroğlu, Türk iş insanları ve şirketlerinin Suriyeli ortaklarla birlikte çalışarak halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstleneceğini kaydetti.




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