Suriye'de Türk şirketlerinin de katıldığı Uluslararası İnşaat Fuarı başladı

Suriye'nin başkenti Şam'da toplamda 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex başladı. 2 Haziran'a kadar sürecek olan fuara 112 yapı ve inşaat firmasıyla katılan Türkiye, en geniş katılım sağlayan ülke oldu.
Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'da, onlarca Türk şirketinin katılımıyla Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, kapılarını ziyaretçilere açtı.
Fuarın açılış törenine Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu'nun yanı sıra Suriye'den üst düzey bakanlık yetkilileri de katıldı.
Büyükelçi Köroğlu, fuar alanında Türk stantlarını gezerek şirket temsilcileriyle sohbet etti.
Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından düzenlenen Uluslararası İnşaat Fuarı Buildex, 2 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
Toplam 740 yerli ve yabancı şirketin katıldığı fuarda, Türkiye 112 yapı ve inşaat firmasıyla en geniş katılımı sağlayan ülke oldu. Çin, Suudi Arabistan ve Ürdün de fuara katılan ülkeler arasında yer aldı.
Bir hafta sürecek fuar kapsamında, şirket temsilcileri 15 teknik seminer ve sunum gerçekleştirecek.
"Türkiye'nin en kalabalık şirket grubu ile fuarda yer alması gurur verici"
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Köroğlu yaptığı açıklamada, 8 Aralık 2024'te yaşanan gelişmelerin ardından Suriye halkının 60 yıl sonra ilk kez gerçek özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.
"Türkiye bu sürece güçlü katkı sunacak"
Yaptırımların kaldırılmasıyla birlikte Suriye'nin kısa sürede toparlanacağına inandıklarını belirten Köroğlu, Türk iş insanları ve şirketlerinin Suriyeli ortaklarla birlikte çalışarak halkın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli roller üstleneceğini kaydetti.