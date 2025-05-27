Bir iyilik hikayesi: Hasene Vakfı’ndan 40 yıldır dünyaya umut

Hasene Vakfı, 1980’li yıllarda Suriye’de kesilen yalnızca üç kurbanla başlayan yardım yolculuğunun 40. yılına ulaştı. 1980’li yıllarda merhum Sefer Ahmedoğlu'nun Suriye'de üç kurbanla başlattığı yardım faaliyeti, bugün küresel çapta yürütülen dev bir iyilik hareketine dönüştü. Hasene, kurban organizasyonlarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmaya devam ediyor. Bugün ise dünyanın 100’ü aşkın bölgesinde yürütülen kapsamlı insani yardım faaliyetleriyle milyonlara ulaşan vakıf, bu yılki kurban organizasyonunu daha da genişleterek sürdürüyor.

Hasene Vakfı Başkanı Halil Aydın, 40. kurban kampanyasına dair yaptığı açıklamada, kurban ibadetinin sadece bir dini vecibe değil, aynı zamanda küresel çapta bir dayanışma ve güven köprüsü olduğunu vurguladı:

“Bağışçılarımızla ihtiyaç sahipleri arasında kurduğumuz bu köprü, aslında insanlık onurunu gözeten bir bağdır. Her bir kurban, bir ümide dönüşüyor.”

500 Gönüllü, 100'ü Aşkın Bölgede Aktif Görevde

Bu yılki kurban kesimleri, Türkiye, Avrupa, Kanada ve Avustralya’dan yola çıkacak 500'ü aşkın gönüllü gözlemci eşliğinde, İslami usullere uygun ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vakıf, vekâlet sürecinin hassasiyetle yürütülmesine ve etlerin doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına büyük önem veriyor.

Türkiye’de Öncelik Deprem Bölgesinde

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, Hasene Vakfı bu yılki kurban dağıtımında depremden etkilenen bölgelere özel öncelik tanıyor. Ayrıca mülteci kampları ve düşük gelirli aileler de yardım programlarının odağında yer alıyor. Ayrıca “Gıda Kervanı” programı kapsamında, şubelerin valiliklerle iş birliği içinde belirlediği ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştırılacak. Kesimler, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı tesislerde, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılacak.

Gazze ve Suriye’ye Konserve Et Desteği

Gazze ve Suriye’ye yönelik kurban yardımları ise bu yıl konserve et modülü ile gerçekleştirilecek. Kurbanlıklar Türkiye’de hijyenik koşullarda kesilerek konserve haline getirilecek ve lojistik riskler en aza indirilerek doğrudan bölgelere ulaştırılacak.

“Bu yöntem sayesinde etler bozulmadan, uzun süre dayanıklı ve doğrudan tüketime hazır şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor,” diyen Halil Aydın, özellikle savaş bölgelerindeki lojistik sıkıntılar nedeniyle bu modelin çok daha etkin sonuçlar doğurduğunu belirtti.

“Bu Seferberlikte Yeriniz Olsun”

Kurban kampanyasının sadece maddi değil, manevi bir sorumluluk olduğunun altını çizen Hasene Vakfı Başkanı, tüm hayırseverleri bu iyilik hareketine katkıda bulunmaya davet etti:

“Gazze halkı başta olmak üzere birçok coğrafyada insanlar hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bu sadece bir kampanya değil; ümmet bilincinin, kardeşlik duygusunun ete kemiğe büründüğü bir seferberliktir. Bu Kurban Bayramı’nda bir kurban, bir umut olsun.”







