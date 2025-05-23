Aziz Mahmûd Hüdâyî Vakfı kurban bağışlarını 40'tan fazla ülkeye ulaştıracak

"Kurban Hak Yoluna Feda, İnsanlık İçin Vefa" çağrısıyla 2025 Kurban çalışmalarını sürdüren Hüdâyî Vakfı, bu yıl yardımlarını öncelikli olarak savaş bölgelerine yönlendiriyor. Vakıf, Kurban Bayramı’nda başta Filistin-Gazze, Suriye, Sudan, Afganistan, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere 40’tan fazla ülkede binlerce ihtiyaç sahibi ve savaş mağduru dul, yetim, hasta ve muhtaç aileye kurbanları ulaştırıyor. Hüdâyî Vakfı, imkânlar ölçüsünde Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Asya’da da kurban organizasyonları yürütüyor.

Filistin’de kurban kesimi ve etlerin ulaştırılması hakkında bilgi veren Hüdâyî Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz, "Vakfımız, halen savaşın devam ettiği Filistin için 7.000 kurban hissesi ayırıyor. Kurbanların kesimi Mısır’da gerçekleşiyor. Etler, entegre tesislerde konserve hâline getirilerek uzun ömürlü tüketime uygun şekilde peyderpey Gazze’ye ulaştırılıyor." dedi.

Hüdâyî Vakfı, İstanbul’daki Üsküdar ve Küçük Çamlıca merkezlerinde de küçükbaş ve büyükbaş kurban kesimi yapıyor. Kesilen kurbanların üçte biri, hissedarın talebi doğrultusunda ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Kurban etlerinin bir kısmı, İstanbul’daki yaklaşık 10.000 kayıtlı ihtiyaç sahibi aileye dağıtılıyor, kalan kısmı ise vakfın İstanbul’daki aşevlerinde kullanılıyor.

Eryılmaz ayrıca, yurt dışı kurban kayıtlarının bayramın ikinci günü saat 17.00’ye kadar sürdüğünü ve bağış yapmak için beş farklı yöntem kullanıldığını belirtiyor: