Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Suriye’de rejimden devralınan bölgelere yardım elini uzatıyor

8 Aralık 2024 tarihi itibariyle Baas rejiminin yıkılmasından sonra Hüdayi Vakfı; hali hazırda Suriye’de mukim Türk ve yerel çalışanlarıyla hemen Halep, Hama, Humus, Şam, Lazkiye gibi bölgelere giden ve acil yardımları dağıtmaya başlayan ilk yardım kuruluşları arasında yer aldı.

Eski rejimden devralınan bölgelere giderek keşif ve tespitlerde bulunan İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, nakdi yardım başta olmak üzere; konserve, un, gıda, battaniye ve kışlık yardımlar acil ihtiyaç olduğunu bildirdi.