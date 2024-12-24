Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı Suriye’de rejimden devralınan bölgelere yardım elini uzatıyor

2011 yılında başlayan iç savaştan beridir Suriye’de insanî yardım, sosyal hizmetler, aynî ve nakdî yardımlar konusunda destek veren Hüdâyi Vakfı; Suriye’nin barış bölgelerinde, İdlib’te ve Halep kırsallarında, özellikle örgün ve yaygın eğitim faaliyetleriyle maruftur. Vakıf, toplamda 9 okul-medrese, onlarca cami ve mescid, onlarca Kur’an kursu ve gençlik merkezi inşa, imar, tadilat, tefrişat ve işletmesini üstlendi, ayrıca yüzlerce farklı noktada gerçekleştirdiği yaygın eğitim faaliyetleri ile birlikte 10 binden fazla Suriyeli talebenin yetişmesine katkıda bulunmuştu.
8 Aralık 2024 tarihi itibariyle Baas rejiminin yıkılmasından sonra Hüdayi Vakfı; hali hazırda Suriye’de mukim Türk ve yerel çalışanlarıyla hemen Halep, Hama, Humus, Şam, Lazkiye gibi bölgelere giden ve acil yardımları dağıtmaya başlayan ilk yardım kuruluşları arasında yer aldı.
Eski rejimden devralınan bölgelere giderek keşif ve tespitlerde bulunan İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Serdar Eryılmaz, nakdi yardım başta olmak üzere; konserve, un, gıda, battaniye ve kışlık yardımlar acil ihtiyaç olduğunu bildirdi.
Ayrıca Eryılmaz, Halep-Hama-Humus gibi bölgelerde, halkın gündelik yaşamına, sosyal hayatına hızlıca adapte olması, memleketine kesin dönüş yapan Suriyeliler için içtimaî ihtiyaçlarının sağlanması adına külliye, okul, cami, medrese, üniversite, yaygın eğitim merkezleri gibi yapıların biran önce aktif hale getirilmesi adına katkı sağlayacaklarını ifade etti.