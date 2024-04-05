Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Gazze'ye 60 tır yardım yaptı

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan ve 30 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği Gazze saldırıları devam ederken Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Gazze'de devam eden işgal karşısında kamuoyuna acil yardım çağrısında bulunan ilk STK’lardan biri olan Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, büyük bir insani drama sahne olan Gazze ve çevresinde ambargo altında hayat mücadelesi veren Türk Kızılay’ı tarafından Filistin halkına ve Gazze’deki savaş mağdurları için hazırlanan “İyilik Gemisi” ile bu hafta 14 tır büyüklüğünde 332 ton malzeme gönderecek. Son yapılan yardım ile Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı’nın bölgeye yaptığı yardımların toplamı 60 tır büyüklüğünde bin 150 ton malzeme oldu.

İsrail’in Gazze’de uzun süredir abluka altında yaşayan Filistin halkına yönelik saldırıları aralıksız devam ederken; Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı tarafından Ramazan ayının başında bölgeye, Gazze içerisindeki partnerler kuruluşlar işbirliği ile 75 bin USD’lik sıcak yemek, gıda ve içme suyu yardımı, Kahire’den yapılan satın almalar ile 5 tır temel gıda yardımı ve Mersin limanından Mısır El-Ariş limanına hareket eden gemiler ile 39 tır temel gıda, barınma ve hijyen malzemesi gönderildi.

Aziz Mahmûd Hüdâyi Vakfı, Gazze’nin kuzeyinde bulunan Cebaliye’de de, kamplarda açlıkla mücadele eden insanlara sıcak yemek dağıtımları ile destek olmaya devam ederken, Filistin Gazze yardımları kapsamında ülkemizdeki birçok Gazzeli aileye ve eğitim gören yüzlerce Gazzeli öğrenciye nakdi destek sağlayarak, onların yaşam şartlarını iyileştirmeye ve maddi ve manevi katkıda bulunmaya devam ediyor.







