Suriye Cumhurbaşkanı Şara İstanbul'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ni kabul etti

Suriye tarafı ve ben, bu önemli görüşmeleri sürdürme ve Türkiye, Körfez, Avrupa ve ABD gibi bölgesel ve küresel ortakların yatırımları da dahil olmak üzere, ekonomiyi yeniden inşa etmek üzere Suriye'de özel sektör yatırımlarını geliştirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı teyit ettik. Bu toplantı, Başkan Trump'ın da belirttiği üzere yaptırımlar konusunu çok gerilerde bırakan ve her iki ülkenin de yatırım, kalkınma ve yaptırımların olmadığı yeni ve kucaklayıcı bir Suriye'nin dünya çapında markalaşması için hızlı bir şekilde ilerleme taahhüdüyle sonuçlanan tarihi bir toplantı olmuştur."