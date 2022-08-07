Suriye’de un krizi

11 yıldır savaşın devam ettiği Suriye’de şimdi de un krizi baş gösterdi. Un stoklarının bitme noktasına gelmesi, yardım kuruluşlarının ekmek üretimini de yüzde 80 azalttı. Suriye’de gıda, barınma, sağlık ve giyecek yardımı yapan İHH İnsani Yardım Vakfı, un stoklarının tükenmesinden olumsuz etkilenen kuruluşlardan biri oldu. Normal şartlar altında Suriye’nin Azez, El Bab, Cerablus, İdlib ve Afrin kentlerinde yaşayan insanlara günlük 6 bin poşet ekmek ulaştırılırken, şu anda sıkıntılar yaşanmaya başladı.

YARDIM ÇAĞRISI

İHH sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yardımseverlere un bağışı çağrısında bulundu. İHH Türkiye ve Suriye içerisindeki fırınlarda her gün ortalama 500 bin adet ekmek üretiyor. Ekmekler, İdlib ve Halep’in kırsal kesimlerinin yanı sıra Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde de dağıtılıyor. Suriye’de bulunan 7 fırında savaş mağduru mazlumlar için günlük ekmek üretiliyor. Ekmekler, İHH görevlileri tarafında ailelere dağıtılıyor. Dağıtılan bir poşet ekmek, 5 kişilik bir ailenin iki öğünlük ihtiyacını karşılıyor. Un stoklarının bitmesiyle, günlük olarak dağıtılan ekmek 100 bine düştü.

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İKİ GÜNDE BİR DAĞITIYORUZ

Un stokunun bitmesiyle sıkıntıların yaşanmaya başladığını söyleyen İHH Kilis-Suriye çalışmaları Koordinatörü Tahir Güzel, “Suriyeli mazlumlar için ekmek oldukça önemli. Çadır kentlerde sofrada hiç bir şey olmasa bile ekmek olması, o öğünü geçirmelerini sağlıyor. Un stokları azalmaya başladığından beri, 2 günde bir ekmek verme durumunda kalıyoruz. Daha da azaldığı zaman, ‘ekmek dağıtamayacağız’ diye bilgi veriyoruz. Artık haliyle ulaşacağımız aileleri boş çevirmek zorunda kalıyoruz” diye konuştu.